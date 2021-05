BTG Pactual digital lança carteira recomendada automatizada de FIIs

O BTG Pactual digital anunciou, nesta segunda-feira, 17, o lançamento da automatização de sua carteira recomendada de imobiliários (FIIs). O serviço, que já era oferecido desde março para as carteiras de , agora permite que os clientes invistam de maneira automática em ativos imobiliários recomendados mensalmente pela equipe de research do banco.

Para Daniel Marinelli, analista de do BTG Pactual digital, a principal vantagem do produto é a comodidade. Isso porque o investidor que adere ao serviço não precisa montar nem rebalancear a carteira sozinho todos os meses.

“Em vez de olhar nosso relatório e ter de comprar e vender os ativos que estamos sugerindo nas alterações, ele vai ter tudo isso automatizado. Essa é a grande vantagem: ter por trás um profissional que conhece o mercado, escolhendo os melhores ativos de forma prática”, diz Marinelli.

Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários Divulgada todo primeiro dia útil do mês, a carteira recomendada de FIIs do BTG Pactual digital segue uma estratégia híbrida. Isso quer dizer que, além de fundos que pagam bons , ela também aposta no ganho de capital de por meio de ativos de alto padrão.

“Nós temos analistas trabalhando todos os dias para buscar as melhores de investimento. Essa experiência é muito importante na hora de navegar o mercado, principalmente para os investidores que ainda não têm o tempo ou o conhecimento necessários para fazer essas escolhas”, afirma Marinelli. Nos últimos 12 meses, a carteira acumulou alta de 16,99%, ante 9,88% do IFIX (que é o benchmark) e 2,16% do . Veja, abaixo, suas principais características.

Periodicidade: mensal

mensal Valor mínimo para contratação: 000 reais

000 reais Valor mínimo para movimentação: 000 reais

000 reais Taxa de corretagem: 0,5% sobre o volume financeiro

0,5% sobre o volume financeiro Outras taxas: emolumentos e liquidação

Para quem as carteiras automatizadas de FII são indicadas?

O rendimento está atrelado ao pagamento dos aluguéis pelos ativos que compõem o fundo. Mas, ainda que os fundos imobiliários proporcionem certa previsibilidade graças ao pagamento de dividendos, sua rentabilidade pode variar de acordo com as condições macroeconômicas do país.

Por isso, os FIIs são considerados um investimento de — e, portanto, são mais indicados para investidores com perfil arrojado. O mesmo serve para quem deseja na carteira recomendada de FIIs.

Para contratar o serviço, os clientes devem entrar em contato com seus assessores de investimento na base do BTG Pactual digital.