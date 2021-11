BTG Pactual faz parceria com Shell Box

O BTG+, banco de varejo do BTG Pactual (BPAC11), e o Shell Box, aplicativo de pagamentos da marca Shell que concede descontos e benefícios a motoristas, firmam parceria para oferecer benefícios aos clientes do banco.

A partir de agora, as compras realizadas em mais de 4.000 postos Shell e mais de 500 lojas de conveniência Shell Select habilitadas com Shell Box podem ser pagas diretamente no app do BTG+ usando a opção de crédito ou débito.

De acordo com o programa de fidelidade escolhido pelo cliente, é possível ter cashback em investimentos ou acúmulo de pontos.

"Nosso objetivo é reunir diversos serviços no mesmo ambiente para proporcionar uma experiência completa para pessoas com hábitos, necessidades e preferências diferentes", destaca Fabio Levi, diretor executivo de Customer Attraction do BTG+.

Mariana Santarém, gerente de negócios digitais da Raízen, licenciada da marca Shell, aponta que o app transforma a visita ao posto em "uma experiência rápida, segura e 100% digital, facilitando a vida dos motoristas".

Passo a passo

Para usufruir do benefício, dirija-se a um posto Shell que aceite pagamento com Shell Box. Abra o app BTG+ e clique em "Pagar", localizado no canto superior da tela. Selecione "Shell Box", digite o código de pagamento com seis dígitos que está ao lado da bomba e peça para iniciar o abastecimento.

Aguarde o tempo de finalização do abastecimento e não feche o aplicativo. Depois, escolha pagar com cartão de crédito BTG+ ou débito em conta.

