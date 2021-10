BTG Pactual integra fórum de divulgações financeiras ligadas à natureza

O BTG Pactual é o novo integrante do fórum do Taskforce for Nature-Related Financial Disclosure (TFND), composto por empresas e entidades que acompanham as discussões para a mensuração de riscos e oportunidades ligados à natureza e seu impacto financeiro.

A ideia é produzir um modelo para ser lançado em 2023 com recomendações de como as empresas podem reportar questões relacionadas à natureza.

Atualmente, fazem parte do fórum 49 instituições financeiras, 8 autoridades governamentais e 17 think thanks.

"Somos o primeiro banco privado brasileiro a fazer parte da iniciativa, o que reforça o nosso comprometimento com a padronização de informações ESG em especial àquelas métricas relacionadas à degradação de ecossistemas: fauna, flora, água doce, oceanos, terra e atmosfera", afirma Rafaella Dortas, diretora de ESG do BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

"Estamos nos antecipando em temas que serão cruciais para os próximos anos e que permitirão a ajudar os nossos clientes em uma transição pra economia sustentável, com modelos de negócio de baixo carbono", diz Dortas.

Esta é mais uma de uma série de iniciativas que o BTG tem liderado nos últimos anos. Em 2019 e 2020, o BTG Pactual compensou 100% das emissões de carbono diretas e as emissões indiretas decorrentes de viagens aéreas, transporte dos funcionários e resíduos gerados nas operações. Em 2020, foi dado um passo adiante para compensar a pegada de carbono dos escritórios de agentes autônomos plugados ao banco.

Também no ano passado, o BTG criou a área de Investimento de Impacto, que fomenta a criação de produtos e serviços que unam retorno financeiro com impacto socioambiental positivo, e passou a integrar o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3), que reúne em carteira 39 empresas listadas na com melhor desempenho em sustentabilidade. O Banco também faz parte do Índice CDP Brasil - Resiliência Climática (ICDPR-70), que mensura o desempenho dos papéis de empresas com práticas diferenciadas em gestão climática, alinhado às tendências globais e recomendações de acordos internacionais. O índice busca quantificar o desempenho financeiro das organizações frente ao tema da mudança do clima.

Em 2021 o banco aderiu ao Sustainable Bond Network da Nasdaq (SBNS), banco de dados da bolsa americana que reúne as informações sobre as principais emissões de bons sustentáveis no mundo, e aderiu ao PCAF, Parceria para Finanças Contábeis de Carbono com instituições financeiras em todo o mundo para harmonizar avaliações e divulgações de emissões de gases de efeito estufa financiadas por empréstimos e investimentos.

"A adesão ao TFND reforça nosso papel de indutor de boas práticas de mercado, nos apoiando a levar a temática ESG para nossos clientes e parceiros, seja por meio do desenvolvendo de produtos e de investimento sustentáveis, ou também trabalhando como fomentador de políticas envolvendo o tema, ", afirma Mark Wishnie, diretor de sustentabilidade do BTG Pactual Timberland Investment Group (TIG).