BTG Pactual lança primeiro cartão Black Modular do mercado

Ele acrescenta que os cartões e os produtos bancários modernos têm que refletir de alguma maneira as diferenças entre os clientes. “ Estamos orgulhosos de ser o primeiro banco a tornar isso uma realidade”, acrescenta.

Para aqueles que gostam de viajar, por exemplo, existe a possibilidade da contratação do LoungeKey, que dá acesso a mais de 1000 salas VIPs em todo o mundo. Futuramente, o cartão deve oferecer seguros de viagens, de locação de carros, entre outros.

O cartão também oferece um programa de cashback em investimentos, o Invest+. Neste caso, ele parte do valor gasto no cartão para em um , fundos de Bitcoin ou fundos de ESG. O BTG+ também foi o primeiro a oferecer este benefício. A outra possibilidade é o programa de pontos Atualmente, o cliente do cartão Black Modular poderá escolher entre três: Livelo, Esfera e Dotz.

“O programa de pontos é vinculado ao CPF do cliente. Atualmente, ele pode escolher entre estes três. A magia desse cartão é que a pessoa monta de acordo com a cara dele. Escolhe tudo desde a cor até as vantagens.”

IOF

Além disso, o cartão Black Modular oferecerá benefícios para transações no exterior, com devolução de parte do IOF. Trata-se do único produto da categoria a oferecer o benefício do IOF Especial, que iguala o custo de usar cartão de crédito no exterior com a compra de dólares em espécie, para isso, o BTG+ devolve 5,28% do valor transacionado no exterior, equiparando o custo de IOF do papel moeda (1,1%). “Esta vantagem também só o BTG+ oferece. Não existe nada igual no mercado.”

O cartão terá isenção automática para clientes com investimentos a partir de 40 mil reais no BTG Pactual, ou com gasto mensal médio de pelo menos 4 mil reais no cartão. A mensalidade para clientes elegíveis que não cumprirem os critérios de isenção é a partir de 35 reais, dependendo dos benefícios escolhidos.

Os interessados podem solicitar o produto direto no app do BTG+, escolher entre seis card design e incluindo até três cartões adicionais totalmente gratuitos com todos os benefícios Mastercard Black.