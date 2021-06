BTG Pactual levanta R$ 3 bilhões em follow on, segundo fontes

(Bloomberg) – O Banco BTG Pactual (BPAC11) deve levantar ao menos R$ 2,48 bilhões em uma oferta de units, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

O BTG (do mesmo grupo controlador da EXAME) deve vender cerca de 20,3 milhões de units a R$ 122,01 cada, um desconto de 1,2% em relação ao fechamento desta terça-feira, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque a informação ainda não é pública. As conversas continuam e os detalhes finais ainda podem mudar, disseram as pessoas.

Descubra como escolher as MELHORES listadas na e aumentar suas chances de . Evento 100% online e gratuito.

Um lote adicional de cerca de 4,07 milhões de units também pode ser vendido, levando o total da oferta para R$ 2,98 bilhões, de acordo com cálculos feitos a partir do prospecto.

O BTG não comenta, citando período de silêncio.

O BTG vai usar os recursos para reforçar sua ofensiva digital, que tem levado o banco a fazer uma série de aquisições. Recentemente, o banco anunciou um acordo para a compra da dona da Empiricus.