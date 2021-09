BTG Pactual oferece educação financeira a jovens de comunidades de SP

O BTG Pactual (BPAC11) anuncia nesta segunda-feira, 13 de setembro, um novo programa de apoio à profissionalização de jovens por meio de aulas de capacitação financeira. A iniciativa se chama Workshop sobre Conscientização Financeira.

O programa conta com a mentoria do educador financeiro André Bona. O objetivo é conscientizar jovens que já possuem mensal sobre sua relação com o dinheiro e passar noções de planejamento do futuro.

As aulas serão 100% online e a primeira turma começa nesta segunda-feira, 13 de setembro, com jovens das organizações Ballet de Paraisópolis e Instituto Baccarelli.

“Com esse workshop, estamos fomentando uma geração mais preparada e consciente sobre a relação com o dinheiro e o planejamento financeiro. Queremos contribuir cada vez mais para a transformação social e impulsionar o debate sobre a importância da responsabilidade corporativa e social no Brasil", disse Martha Leonardis, sócia e Head de Responsabilidade Social e eventos do BTG Pactual (do mesmo grupo que controla a EXAME).

"Tenho a convicção de que o aprendizado sobre finanças é essencial para a qualidade de vida atual e o futuro das pessoas. Lidar com o dinheiro é uma necessidade para a vida toda”, afirmou André Bona.

A iniciativa de cunho social vai se juntar a outras iniciativas do banco de investimento, como o BTG Soma, programa que atua no apoio à profissionalização e à aceleração de ONGs e OSCs (organizações não governamentais da sociedade civil). Além disso, reforça o posicionamento do banco em fortalecer ainda mais o compromisso com pautas sociais.

“Nosso objetivo é contribuir para a profissionalização do terceiro setor. Criamos nossos programas cuidadosamente, contemplando diferentes modelos de iniciativas para apoiar empresas menores e futuros empreendedores, sempre visando o crescimento e o desenvolvimento de forma sustentável”, disse Martha Leonardis.