BTG Pactual promove evento gratuito sobre política e economia

Os últimos meses provaram, caso ainda restasse alguma dúvida, que política e economia interferem mesmo uma na outra – e, não por acaso, têm impacto direto nos investimentos.

Pensando nisso, o BTG Pactual promove, na próxima terça-feira, 14 de setembro, mais uma edição do Macro Day. Totalmente gratuito, o evento reúne representantes importantes da economia e da política no Brasil e no mundo para debater assuntos relacionados à macroeconomia. O objetivo é ajudar os investidores a tomar as melhores decisões na hora de .

Quero garantir a minha vaga no Macro Day 2021!

Devido à pandemia, neste ano o evento acontece de maneira 100% remota. Para ter acesso à área logada onde acontecerão as transmissões ao vivo, basta acessar a página do evento e realizar um cadastro.

Macro Day 2021

Temas como hídrica, reforma tributária e as eleições de 2022 farão parte dos painéis, que terão início às 8h45 e devem durar até as 18h.

Dentre os convidados estão nomes como Roberto Campos, presidente do Banco Central do Brasil; e Lawrence H. Summers, ex-secretário do Tesouro americano. Todos os painéis apresentados por convidados estrangeiros terão tradução simultânea.

Veja, abaixo, a programação completa:

08h45 – Abertura

09h00 – Cenário Macroeconômico e Política Monetária no Brasil

10h00 – O Ambiente Político e as Eleições de 2022 no Brasil

11h00 – A Crise Hídrica e os Desafios do Setor Elétrico

12h00 – Intervalo

13h00 – Os Caminhos para o Crescimento Econômico

14h00 – A Política Fiscal e o Risco Inflacionário nos EUA

15h00 – Os Desafios Monetários nos EUA

16h00 – Os Impactos da Reforma Tributária

17h00 – Perspectivas da Economia Brasileira

Não perca a chance de ficar por dentro dos assuntos que movem o mercado. Participe do Macro Day 2021!