BTG Pactual tem lucro 52% maior no 1º tri e captação recorde de recursos

O BTG Pactual (BPAC11) registrou líquido ajustado de 1,197 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2021, 52% acima do apresentado no mesmo período de 2020, segundo resultado divulgado ao mercado nesta manhã de terça-feira, 11 de maio.

“Tivemos mais um trimestre forte, registrando resultados sólidos e elevado crescimento em todas as linhas de negócio”, afirmou Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual.

Assine a EXAME e tenha acesso ao melhor conteúdo sobre investimentos, carreiras e muito mais

"Continuamos desenvolvendo nossa agenda de aquisições estratégicas para expandir a nossa presença no varejo, oferecer mais produtos e o melhor serviço aos clientes. Seguimos fortalecendo nossas iniciativas ESG e de investimentos de impacto, reafirmando nosso compromisso com a sociedade e com nossos colaboradores”, completou Sallouti.

A referência às "aquisições estratégicas" não foi à toa: neste ano, o BTG adquiriu a fintech Kinvo, considerada a maior plataforma de consolidação de investimentos do país, a gestora Kawa Capital, que atua nos Estados Unidos, e a Fator . Além disso, assinou contrato para adquirir as ordinárias do Banco Pan em poder da Caixa.

Neste ano, as ações do BTG acumulam valorização de 19,5%, o que elevou o valor de mercado do banco para 122,7 bilhões de reais, segundo dados da B3. Em um ano, as ações triplicaram de valor (+208%).

Na comparação com o quarto trimestre, houve queda do lucro em 4,8%. Isso porque, no período, o BTG (que pertence ao mesmo grupo que controla a EXAME) aumentou em 16,2% suas despesas operacionais para maior provisão de bônus em razão do "forte desempenho" e para salários, tendo em vista que o quadro de funcionários aumentou em 9%.

O banco encerrou o trimestre com 767 bilhões de reais em ativos sob gestão, incluindo a gestora (Asset Management) e a área de patrimônio (Wealth Management). Foi um crescimento de 79% na comparação anual. A captação líquida foi recorde nos três primeiros meses do ano, totalizando 76 bilhões de reais.

As receitas do BTG cresceram 84,18%, para 2,796 bilhões de reais, em relação ao mesmo período de 2020. "Continuamos apresentando um forte desempenho, principalmente em nossas franquias de clientes, o que resulta em uma tendência de crescimento de nossas receitas operacionais", afirmou o banco no balanço.