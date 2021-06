BTG Pactual traz ao Brasil fundo de Terry Smith, o 'Buffett inglês'

Uma das tendências do mercado de capitais no país é a do investimento do brasileiro, seja em novas classes de ativos ou no exterior. Esse movimento é alimentado tanto pelo interesse do investidor como pelo aumento da oferta de produtos, que passa a incluir alguns dos fundos com melhor performance em outros mercados.

É o caso do principal fundo da gestora britânica Fundsmith, que ganhou notoriedade em pouco tempo no mercado externo, especialmente na Europa, graças a uma performance que se reflete no retorno acumulado de 482% desde a sua fundação em 2010. O fundo acaba de ficar disponível no Brasil com distribuição do BTG Pactual (BPAC11).

A rentabilidade acima da média de mercado e a abordagem fundamentalista renderam ao seu gestor, Terry Smith, o apelido de “Buffett inglês”, em referência ao megainvestidor americano Warren Buffett.

O investimento na gestora de Terry Smith foi viabilizado por meio do Fundsmith GE BTG Pactual ACS FIA IE, que investe 100% de seu capital no fundo de da casa. Voltado para o mercado internacional, o produto está disponível na versão com e sem proteção cambial. Com movimentação mínima de 1.000 reais, a é de 1%.

“A incorporação do fundo em nossa plataforma demonstra a força do BTG Pactual em diversificar seu portfólio com produtos diferenciados, trazendo para os brasileiros a possibilidade de ter acesso a fundos com estratégias de gestores que são referências globais na indústria e bom histórico de rentabilidade”, afirma Rafael Mazzer, sócio e responsável pela equipe de alocação do BTG Pactual.

O produto é destinado para investidores qualificados, ou seja, que tenham 1 milhão de reais ou acima desse valor em investimentos ou que tenham certificado de capacidade técnica.

Com foco no , o fundo de ações da Fundsmith mantém no portfólio entre 20 e 30 ações de empresas com mais de 10 bilhões de dólares de valor de mercado.

Sem restrições geográficas, o fundo tem 71,3% de sua carteira alocada em papéis listados nos Estados Unidos e o restante espalhado por diferentes regiões da Europa, segundo o Morningstar. As maiores posições são em papéis do PayPal, da Microsoft e da IDEXX Laboratories.