BTG+ recebe prêmio global na categoria 'banco mais centrado no cliente'

O BTG+, banco digital do BTG Pactual (BPAC11), acaba de receber o prêmio "The Global Economics Awards" na categoria de “Banco Mais Centrado no Cliente”, que reconhece instituições que foram destaque em experiência do cliente em 2021.

A experiência é um processo que vai da abertura de conta e da oferta de produtos até o atendimento aos clientes.

A "The Global Economics" é uma publicação financeira com sede no Reino Unido que fornece avaliações criteriosas sobre empresas do setor financeiro em vários países. A organização selecionou bancos de alto desempenho no Brasil para participar da premiação ,que ressalta o desempenho das empresas em diversas áreas.

“Em pouco mais de seis meses de lançamento, colocamos um banco digital completo no mercado. Esse reconhecimento em curto prazo revela como a nossa marca está em constante evolução e, principalmente, que estamos promovendo experiências que fazem a diferença no dia-a-dia dos nossos clientes”, afirma Rodrigo Cury, head do BTG+.

Recentemente o banco atingiu 81 pontos de Net Promoter Score (NPS) do seu atendimento, métrica utilizada por instituições do mundo inteiro para mensurar de forma qualitativa e quantitativa como as empresas se relacionam com seus consumidores ou pessoas com as quais interage.

“O prêmio reforça nosso posicionamento disruptivo no mercado da América Latina e demonstra o nosso destaque entre os principais players do mercado nacional”, disse Cury.

O BTG+ tem se notabilizado no concorrido mercado de bancos digitais e fintechs pela oferta de produtos e serviços que, em alguns casos, sequer eram oferecidos no país.

Uma das iniciativas recentes foi o lançamento de um plano premium família de serviços e produtos para os clientes.

O plano família custa 49,90 reais ao mês e oferece acesso para três pessoas a serviços como o BTG+ Go, uma tag para carros com cobrança automática em pedágios e estacionamentos, de monitoramento do CPF pela Serasa e de gestão de funcionários domésticos, entre outros.

A mensalidade do plano família do banco digital do BTG implica um desconto de 44,5% em relação ao que seria pago na contratação de três planos premium individual, ou 89,70 reais. Um plano individual custa 29,90 reais. Em relação a todos os serviços que fazem parte do plano premium, o desconto supera os 50%.

Se todos os serviços e produtos que fazem parte do plano fossem pagos isoladamente, a economia superaria 80%, uma vez que os valores somados para três pessoas chegariam a 319,77 reais por mês.

Outra iniciativa é o gerenciador financeiro Finanças+, que faz uso de inteligência artificial para apontar limites para gastos em cada categoria do cliente e cadastrar lembretes de acordo com a evolução das despesas, entre outras funcionalidades. O objetivo: prestar um serviço automatizado e inteligente de educação financeira, ajudando o cliente a gerenciar os seus gastos.