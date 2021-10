BTG reformula PAN Corretora e lança a Tibi, plataforma de seguros digitais

A PAN anunciou, hoje, uma reformulação da sua plataforma de seguros, pertencente ao BTG Pactual (banco que faz parte do grupo controlador da EXAME). A corretora passará a se chamar Tibi, e terá como foco o desenvolvimento de produtos de acordo com as necessidades de empresas de diferentes setores.

O negócio terá o perfil do que o mercado chama de B2B2C -- quando uma empresa desenvolve produtos para serem distribuídos por outras empresas e que, no final das contas, são produtos que beneficiam o cliente final.

"Cada produto vai ser único para o público de cada empresa", contou Danilo Benatti, diretor geral da Tibi Seguros, à EXAME Invest. Ele diz que, para isso, a plataforma faz uma pesquisa avançada de mercado para entender as necessidades do cliente e entrega uma solução completa para a empresa.

Embora os produtos sejam "customizáveis", Benatti define a atuação da plataforma em três frentes principais: proteção patrimonial, seguros para o modal de transportes e produtos para pequenas e médias empresas.

"No modal de transporte, por exemplo, temos soluções que atendem desde o motorista de aplicativo até o motorista de caminhão, que carrega cargas de alto valor", explica o diretor da Tibi. Já a frente de proteção patrimonial prevê, por exemplo, um seguro ofertado junto a linhas de financiamento para garantir o pagamento das parcelas caso o contratante perca o emprego.

Benatti explica que a gama de produtos está crescendo, assim como o número de plataformas distribuidoras. Por enquanto, os seguros da Tibi serão ofertados para os clientes dos bancos BTG+, BTG Pactual digital, BTG Business e está em conversa para entrar na base do banco PAN.

"Estamos presentes na vida de diversos serviços do dia-a-dia, mas a Tibi não vai aparecer diretamente para a pessoa física. Sempre ofertamos o seguro para uma plataforma que, então, faz a cobertura para o cliente final", explica o diretor da seguradora digital.

Recém-reformulada, a Tibi já tem planos ambiciosos de voo para o próximo ano. O executivo da empresa diz que a meta de crescimento de prêmios transacionados é de 70% em 2022, e que o número de funcionários deve dobrar no mesmo período.

Parte da mudança vai acontecer na esteira do Open Insurance, etapa de abertura de dados que faz parte do Open Banking. Ele diz que a mudança, conduzida pelo Banco Central e executada por seguradoras do mercado, deve mudar a relação entre empresa e clientes, e que a Tibi já sai da reformulação preparada para esse novo mundo.