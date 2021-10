BTG abre inscrições para o Soma, programa de aceleração de ONGs

O banco BTG Pactual, do mesmo grupo que controla a EXAME, abriu inscrições para o programa BTG Soma, de aceleração de organizações não governamentais (ONGs). Podem se inscrever projetos de todo Brasil, o prazo se encerra no dia 3 de dezembro.

Essa será a terceira edição do programa, que foi lançado em agosto do ano passado. O objetivo é fomentar a profissionalização das ONGs, para que possam se desenvolver de maneira sustentável. As organizações que participaram da primeira turma aumentaram em 36% a gestão de projeto.

"É evidente que o cumprimento de todos os objetivos do programa não é tarefa simples, mas é com a missão de esclarecer e relembrar os caminhos para o desenvolvimento do terceiro setor que o programa existe", diz Martha Leonardis, sócia e head de responsabilidade social e eventos do BTG Pactual.

As aulas começam em fevereiro de 2022. Serão 100 horas de capacitação, entre workshops e aulas, além de mentorias com executivos do banco – o CEO Roberto Sallouti será um dos mentores. O programa conta com apoio da consultoria Ação para Igualdade das Diferenças (ASID Brasil).

Projeto surgiu durante a pandemia

O BTG Soma foi criado na esteira dos esforços para conter a pandemia. No primeiro semestre de 2020, os sócios do BTG anunciaram a doação de 50 milhões de reais para iniciativas de combate à covid. Nesse processo de doação, o banco identificou uma demanda por capacitação, para que os recursos fossem melhor utilizados a partir da expertise dos profissionais da instituição financeira.

Para participar da seleção, as instituições precisam atender a alguns pré-requisitos, como: ser uma organização sem fins lucrativos (OSCIP, OS, ONG, Instituto, Fundação, ou qualquer tipo de organização social); ter tempo de existência formal de no mínimo três anos; disponibilidade da alta liderança para as atividades; ter uma equipe fixa e remunerada e não estar atrelada a outro programa de aceleração ou desenvolvimento de gestão no mesmo período da realização da 3ª edição do BTG Soma.

As inscrições abriram na quarta-feira, 6, e vão até dia três de dezembro. O processo é feito por meio do site: https://prosas.com.br/editais/10034-btg-soma-iii?locale=en&utm_source=btgsoma