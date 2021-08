BTG tem maior lucro da história com avanço de plataformas digitais

O BTG Pactual (BPAC11, do mesmo grupo controlador da Exame) teve líquido ajustado de 1,72 bilhão de reais no segundo trimestre, representando um crescimento de 74% na comparação anual. O resultado foi o melhor da história do banco.

O forte desempenho no período refletiu o aumento de receita líquida, que ficou em 3,771 bilhões de reais, quase alcançando a receita de 4 bilhões de reais registrada em todo o primeiro semestre de 2020.

Na frente de captações, o BTG também bateu recorde, capturando 98 bilhões de reais no período, chegando a 880,3 bilhões de reais sob custódia e gestão. “Estamos nos beneficiando do nosso modelo de negócio único, no qual a integração das nossas plataformas digitais com nosso modelo tradicional de atacado está permitindo alavancar o alto crescimento e forte rentabilidade”, afirma o banco em balanço.

Gigante no atendimento a investidores de altíssima renda e institucionais, o BTG tem ampliado sua participação no varejo, com o desenvolvimento do BTG Pactual Digital e por meio de aquisições. No trimestre, o banco adquiriu a maior casa de análise do país, a Empiricus, com grande penetração entre pessoas físicas.

Mas um dos principais destaques do resultado ficou com a frente de banco de investimento, que teve sua maior receita da história, de 685,2 milhões de reais. Impulsionado pelas agendas de IPOs, fusões e aquisições, que seguem aquecidas, o montante ficou 41,7% acima do trimestre anterior.

A maior parte da receita, porém, ficou com a frente de Trading & Sales, que faturou 1,255 bilhão de reais no segundo trimestre, 54,8% a mais do que no primeiro trimestre. O resultado, segundo o banco, foi puxado pelas mesas de câmbio, e energia, combinadas com níveis altos de atividades de clientes.

Por outro lado, o banco aumentou suas despesas operacionais em 49% frente ao mesmo período do ano passado. Principal custo do BTG, os bônus aumentaram 50% para 658 milhões de reais. Segundo o banco, o aumento se deve ao maior nível de receita.

“Os bônus são determinados de acordo com nosso programa de participação de lucros e são calculados como porcentagem da receita ajustada ou operacional menos nossas despesas operacionais.”