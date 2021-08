BTG tem maior lucro da história; PEC do voto impresso e tudo para ler hoje

Leia as principais noticias desta terça-feira, 10, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

BTG tem maior da história com avanço de plataformas digitais

Banco tem captação recorde de 98 bilhões de reais e chega a 880 bilhões de reais sob custódia e gestão

Plenário da Câmara deve analisar PEC do voto impresso nesta terça-feira

A expectativa é que a maioria dos deputados vote contra o texto, que foi rejeitado pela comissão especial na semana passada

Lira chama de coincidência desfile militar em dia de PEC do voto impresso

Em entrevista a site, presidente da Câmara afirma que presidente Jair Bolsonaro garantiu que desfile não tem o intuito de ameaçar o Legislativo

Relatório IPCC sobre aquecimento global: será que agora a ficha vai cair?

O mundo se vê diante de uma catástrofe. Uma coordenação sem precedentes entre governos, setor produtivo e a população é crucial para evitá-la. E o tempo está acabando

Marvin: fintech dos recebíveis capta rodada com Canary e ex-CEO da Cielo

A companhia, fundada em março deste ano, permite que empresas usem os recebíveis do cartão de crédito para pagar fornecedores

Mobly eleva receita em 39% no 2º tri e ganha participação de mercado

Volume bruto de mercadorias (GMV) transacionado ficou estável, com o aumento de vendas em lojas compensando a queda no canal online

JSL tem lucro recorde e prevê ganho de eficiência com novo app

Inflação pressiona gastos com combustível e lubrificantes; “Não via algo assim há muitos anos”, diz CEO

Fabricantes de roupas de banho buscam novos materiais ecológicos

Globalmente, consumidores gastaram US$ 2,7 bilhões no mercado de moda praia no primeiro semestre de 2021

Positivo divulga resultados do 2º trimestre em boa fase do mercado de PCs

A empresa brasileira surfa na onda do home office e mantém a operação no azul. Com o cenário positivo, a empresa ganhou a Multilaser de rival na

Política e mundo

CPI da Covid ouve coronel da reserva Helcio Bruno nesta terça-feira

Ministra Cármen Lúcia, do STF, concedeu a Helcio Bruno de Almeida o direito de permanecer em silêncio em perguntas que possam incriminá-lo, para não produzir provas contra si

Comissão aprova reforma eleitoral que prevê coligações e voto preferencial

Parlamentares analisaram parecer da deputada Renata Abreu, que mantém o distritão misto

Rio deve aderir flexibilização conservadora sugerida por comitê científico

Grupo de especialistas propôs cronograma com reabertura mais lenta após reunião nesta segunda-feira

Após adiamento da Boeing, Northrop Grumman lança espaçonave rumo à ISS

A missão de reabastecimento enviará a cápsula não tripulada Cygnus com mais de 3.700 kg de equipamentos e suprimentos

Após divórcio, Bill Gates perde posição de 4º mais rico do mundo

Cofundador da Microsoft vem dividindo o patrimônio com Melinda Gates desde maio, quando o casal anunciou o fim de seu casamento de 27 anos

Enquanto você desligou...

Estes fatores influenciam os recrutadores na hora de escolher um candidato

O que é mais forte: experiência ou indicação? Estudo da Robert Half e da Fundação Dom Cabral mostra o que pensam os recrutadores

Agenda

Hoje será divulgado o IPCA de julho. A expectativa, segundo consenso da Bloomberg, é de alta mensal de 0,95% e anual de 8,98%. Caso as previsões se concretizem, o IPCA anual será o maior desde fevereiro de 2016. Na última divulgação, a inflação de 12 meses estava em 8,35%.

Abertura de Mercado

