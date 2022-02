BTG vê upside de 100% em empresa que mais cresce no agronegócio

VALE3) CAI FORTE POR CAUSA DE MINÉRIO DE FERRO NA CHINA, BR PROPERTIES (BRPR3) TEM PREJUÍZO" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/SavUuD_OpTI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

As da 3Tentos (TTEN3) podem dobrar de . Isso é o afirmam analistas do BTG Pactual, que têm preço-alvo de 20 reais para o ativo, hoje cotado a 9,86 reais. "Temos recomendação de compra para a 3Tentos, principalmente por ela ter um dos maiores ROICs [retornos sobre capital investido] e crescimento do agronegócio", afirmou Vitor de Melo, analista do BTG Pactual, no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro.

A 3Tentos teve 228,9 milhões de reais de no quarto trimestre, 72,3% acima do registrado no mesmo período do ano passado. O Ebitda ajustado, porém, caiu 4,1% para 177,3 milhões de reais. Os números foram apresentados em balanço divulgado na última noite.

"Apesar do lucro e de preços crescentes de grãos, farelo e óleo, o Ebitda saiu abaixo do que esperávamos, devido aos gastos operacionais três vezes maior na comparação anual. Chamamos isso de 'dor de crescimento', que deve se normalizar no ", disse Melo.

