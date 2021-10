BTRA11 e BTAL11: conheça os fundos imobiliários agro do BTG

A oferta pública inicial de (IPOs) do fundo imobiliário BTG Terras Agrícolas (BTRA11), que foi listado na antes da regulamentação dos Fiagros, aconteceu em um momento de nervosismo do mercado. No final de agosto a expectativa para a estava aumentando e havia a possibilidade de o governo taxar os FIIs. Resultado: mesmo quando ainda não havia feito qualquer investimento, as do fundo começaram a desvalorizar.

Com expectativa de captar R$ 650 milhões, o banco acabou atraindo R$ 350 milhões. Agora, após dois meses da listagem inicial na bolsa, a gestão do BTRA11 está sendo cuidadosa quando se trata de novos investimentos. Contudo, mantém sua tese inicial. É o que conta Leonardo Zambolim, gestor do fundo. Ele foi entrevistado pelo professor da EXAME Academy, Arthur Vieira de Moraes no programa FIIs em EXAME, transmitido às sextas-feiras, às 15h.

Até agora o BTRA11 tem três ativos no portfólio, conta o gestor. "Como as terras são caras e a cota caiu desde o IPO, decidimos trabalhar com transações mais rentáveis, que podem demorar mais para acontecer".

Também colabora para uma maior seletividade das operações, na visão de Zambolim, o fato de que muitos produtores rurais ainda não estão preparados para o escrutínio do mercado de capitais. "A cada negociação temos de fazer uma varredura criminal e ambiental. Nossa área de ESG tem poder de vetar operações. Estimamos que de cada 10 negócios que analisamos, seis têm o crédito negado em até 15 dias".