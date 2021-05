Buffett diz que vender suas ações da Apple foi "provavelmente um erro"

Ainda sobre a Apple, Buffett destacou a presença "indispensável" dos produtos da companhia na vida dos americanos. De acordo com a CNBC, apesar da redução de posição, a companhia ainda tem a maior posição na carteira de investimentos da Berkshire, em investimentos de cerca de 111 bilhões de dólares.

As ações da Apple subiram 21% nos últimos seis meses até a última sexta-feira, 30, embora sigam com valor relativamente estável em 2021, chegando a cair 1% até agora. A Apple vale hoje 2,2 trilhões de dólares, uma das companhias mais valiosas do mundo. Como outras gigantes de tecnologia, tem sido beneficiada durante a pandemia com a digitalização dos serviços e hábitos de consumo.

Confiança em 2021

Também neste sábado, Buffett se disse confiante na economia americana no restante do ano. Segundo o investidor, cerca de 85% da economia americana está "correndo em ritmo acelerado" e a economia está em situação melhor do que a prevista há um ano.

O investidor é dono da famosa frase "never bet against the US" (nunca aposte contra os EUA), e parece seguir levando sua máxima a sério.

Buffett elogiou as do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e do Congresso dos EUA ao oferecerem suporte monetário e fiscal, respectivamente, durante o choque da do coronavírus. "Quando Powell agiu com a velocidade e decisão com que agiu, isso mudou a situação da economia", disse o investidor, destacando o papel do presidente do Fed, Jerome Powell.

O motivo do otimismo de Buffett se mostra também na economia americana. Com quase metade da população vacinada com a primeira dose e cerca de 40% com a segunda, o país é o que mais vacinou no mundo e já começa a reabrir parte da economia.

O S&P 500, que reúne as principais empresas dos EUA, atingiu nos primeiros 100 dias do governo do presidente democrata Joe Biden seu maior crescimento no começo da gestão de um novo presidente desde os anos 50 -- mesmo com os anúncios de Biden de que deseja aumentar impostos para empresas e os mais ricos nos EUA.

O produto interno bruto (PIB) do primeiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira, também cresceu 6,4% na taxa anualizada — notícia considerada positiva pelo mercado mesmo com a base de comparação baixa, após recessão no ano passado. O número de pedidos de seguro desemprego também vem caindo.