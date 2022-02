Buffett revela tamanho de investimento bilionário no Nubank

Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, acaba de revelar os seus movimentos estratégicos no último trimestre de 2021. E, entre as novidades, está a informação do tamanho do investimento que ele possuía no Nubank (NUBR33) no fim do ano passado.

O Oráculo de Omaha detinha uma posição avaliada em 1 bilhão de dólares ao fim de 2021, segundo documentos registrados na Securities and Exchange Commission, a SEC, o equivalente à CVM no mercado americano. O chamado 13F foi tornado público nesta segunda-feira, dia 14.

Esse volume foi calculado em cima de uma participação de 3,10% na Nu Holdings, como o Nubank está registrado na SEC desde que entrou com o pedido de abertura de capital e listagem na de Nova York. A estreia aconteceu em 9 de dezembro.

No fim de 2021, o Nubank estava com 32,440 bilhões em valor de mercado, com o da ação em 9,38 dólares. No fechamento desta terça-feira, dia 15 de fevereiro, a ação foi negociada a 9,15 dólares.

Buffett detém a posição no banco digital por meio de sua holding de investimentos, a Berkshire Hathaway (BERK34). Em valores, trata-se da 23ª maior posição na carteira da companhia -- as 23 acima de 1 bilhão de dólares.

É uma lista que tem a Apple (AAPL34) na primeira colocação, com uma fatia acionária que valia 157,5 bilhões de dólares ao fim de 2021.

Veja abaixo as 10 principais posições (em dólares):

Apple: 157,5 bilhões Bank of America: 44,9 bilhões American Express: 24,8 bilhões Coca-Cola: 23,7 bilhões Kraft-Heinz: 11,7 bilhões Moody's: 9,6 bilhões Verizon: 8,3 bilhões US Bancorp: 7,1 bilhões Chevron: 4,5 bilhões Bank of New York Mellon: 4,2 bilhões

Em termos percentuais, o Nubank é a 20ª empresa em que Buffett tem maior participação.

Buffett entrou no capital do Nubank em julho do ano passado, com um aporte de 500 milhões de dólares por ocasião da extensão da rodada Series G realizada pelo banco digital brasileiro.

Isso significaria uma valorização de 100% em apenas seis meses, mas, à época do IPO, a Bloomberg noticiou com fontes que o bilionário teria aumentado a sua posição ao ficar com 10% das colocadas à venda na oferta.