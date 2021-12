Busca por imóveis com três dormitórios segue em alta, diz Imovelweb

Um levantamento realizado pelo portal imobiliário Imovelweb aponta que a busca por espaços de três dormitórios se manteve como uma preferência no último ano. Para a análise dos dados, a empresa considerou o período de outubro de 2020 a outubro de 2021 em seis capitais – Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), além do Distrito Federal.

Em Belo Horizonte, a procura por imóveis de três dormitórios no mês de outubro representou 39% do total de buscas; em 2020, o valor era de 36%. Em Fortaleza e Rio de Janeiro, o aumento foi de um ponto percentual, chegando a 44% na capital cearense e a 30% no Rio. No Distrito Federal (29%) e em Goiás (43%), o interesse por imóveis com mais dormitórios se manteve no patamar de 2020, indicando estabilidade.

A maior queda na demanda por espaços de três dormitórios ocorreu em São Paulo, onde o índice caiu de 41%, em outubro do ano passado, para 29% este ano.

“A queda na renda familiar pode ter sido um dos fatores que impactaram neste cenário, fazendo com que as pessoas abrissem mão de um espaço maior”, afirma Angélica Quintela, gerente de marketing do Imovelweb. Em Curitiba, o percentual teve uma ligeira queda de 48%, em outubro de 2020, para 47% no mesmo período em 2021.

Apartamento x Casa

O levantamento também indica que a procura por apartamentos é maior do que casas. Em destaque ficou o Distrito Federal, com 78% contra 22% das buscas por casas, seguido de Fortaleza (77%), Goiás (75%), Rio de Janeiro (62%), Curitiba (58%), São Paulo (53%) e Belo Horizonte (52%).

Confira o comparativo completo das buscas por apartamentos x casas:

Capital Apartamento Casa Distrito Federal 78% 22% Fortaleza 77% 23% Goiás 75% 25% Rio de Janeiro 62% 38% Curitiba 58% 42% São Paulo 53% 47% Belo Horizonte 52% 48%

De acordo com Angélica Quintela, a preferência por apartamentos pode ser pela segurança que os condomínios oferecem. “Outro ponto levado em consideração é o fato de o morador não ter que se preocupar com manutenções e a possibilidade de usufruir da área de lazer, que pode incluir churrasqueira, salão de festas, piscina, academia e playground”, finaliza.