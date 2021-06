BuzzFeed está próximo de abrir capital via SPAC, diz WSJ

O BuzzFeed está próximo de abrir capital por meio de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC, na sigla em inglês), de acordo com o Wall Street Journal. A operação, ainda de acordo com a publicação, faz parte do objetivo da companhia de se consolidar como uma das principais mídias digitais.

Nos planos do BuzzFeed estaria a compra da Complex, um dos principais veículos de estilo de vida do país, com coberturas que vão do mundo da música aos esportes. Em novembro do ano passado, a empresa comprou o HuffPost.

O BuzzFeed também teria a intenção de continuar crescendo em outras áreas, como e-commerce e na venda de produtos de terceiros a seus leitores. Segundo o Adweek, a empresa aumentou sua receita em vendas digitais em 67% no ano passado e tem planos de implementar "shopping digital", que serviria de marketplace para vendedores parceiros.

