Caixa divulga calendário de pagamentos da 1ª parcela do Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal confirmou na noite desta sexta-feira, 12, para dia 17 de novembro o início do pagamento do Auxílio Brasil, substituto do Família. De acordo com a instituição a migração dos beneficiários de um programa para o outro será feita automaticamente, dispensando a renovação do cadastro ou ida até uma agência do banco.

Ganha pouco, mas gostaria de começar a guardar dinheiro e ? Aprenda com a EXAME Academy

Ainda segundo a organização, o antigo cartão e a conta do Caixa Tem continuarão funcionado, inclusive para saques, pagamentos, transferências e outros serviços. Um novo aplicativo, intitulado também de Auxílio Brasil, substituirá o anterior. Em novembro, 14,6 milhões de famílias serão atingidas pela mudança. Confira o calendário:

O NIS é o Número de Identificação Social atribuído pela Caixa Econômica Federal para identificar pessoas cadastradas em programas sociais.

A confirmação do início do pagamento ocorre no momento em que o governo tenta obter a aprovação da PEC dos precatórios, que vai abrir espaço no Orçamento para bancar um auxílio de R$ 400, como prometido pelo presidente Jair Bolsonaro.