Caixa começa a depositar lucro do FGTS; veja como consultar o saldo

O banco acrescentou ainda que os valores já podem ser visualizados pelo trabalhador em seu extrato FGTS logo após a efetivação do crédito. Embora o percentual para distribuição lucro só tenha sido aprovado pelo Conselho Curador no dia 17 de agosto, trabalhadores verificaram que a data do depósito, no extrato do FGTS, consta como dia 10 de agosto.

O beneficiário não poderá sacar esse recurso imediatamente. As condições para autorização de saque estão descritas em lei. Entre elas estão a demissão sem justa causa, , permanecer três anos sem emprego com carteira assinada, compra de casa própria e doença grave, entre outros.

Lucro

O Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de R$ 8,129 bilhões do lucro em 2020. O valor equivale a 96% do resultado do ano passado, que foi de R$ 8,468 bilhões.

A distribuição alcança 191,2 milhões de contas, com saldo total de R$ 436,2 bilhões em dezembro de 2020. Na prática, a distribuição será de 1,83% sobre o saldo da conta vinculada do trabalhador existente em 31 de dezembro de 2020, ativa e/ou inativa.

Segundo dados do Conselho Curador, para cada mil reais de saldo, serão creditados R$ 18,63 na conta vinculada ativa ou inativa.

Veja simulações

No caso de um saldo de R$ 2 mil, o crédito seria de R$ 37,26

No saldo de R$ 3 mil, crédito de R$ 55,89

No saldo de R$ 4 mil, crédito de R$ 74,52

No saldo de R$ 5 mil, crédito de R$ 93,15

No saldo de R$ 10 mil, crédito de R$ 186,30

No saldo de R$ 20 mil, crédito de R$ 372,60

No saldo de R$ 100 mil, crédito de R$ 1.863

A remuneração das contas do FGTS é de 3% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR), atualmente zerada. Um dos objetivos da distribuição de parte do lucro é melhorar a rentabilidade para os trabalhadores.

Em 2020, o FGTS distribuiu entre os cotistas R$ 7,5 bilhões, cerca de 66% do lucro apresentado em 2019, que foi de R$ 11,3 bilhões.

Saiba como consultar o saldo

O trabalhador pode consultar seu saldo da conta do FGTS por meio do aplicativo FGTS, com cadastro e senha. Para isso, é preciso baixar o app na Apple Store ou no

Google Play para Android.

Também é possível verificar o saldo e outras informações de seu FGTS no site da Caixa. É preciso fazer o login e criar uma senha de acesso.

Primeiro acesso:

Acesse o endereço eletrônico

Informe o número do seu NIS ou CPF e clique em "Cadastrar senha".

Leia o regulamento e clique em "Aceito".

Preencha todos os campos com os seus dados pessoais.

Crie uma senha com até 8 dígitos, com letras e números, e confirme. Você será direcionado para a tela de login novamente.

Preencha os campos com NIS ou CPF, insira a senha cadastrada e o use o botão "Acessar".

A Caixa também oferece um serviço de envio de mensagens via SMS para o trabalhador acompanhar com regularidade dos depósitos e saldo do FGTS. O cadastramento é gratuito.

O trabalhador recebe informações mensais sobre os depósitos feitos pelo empregador e o saldo atualizado do seu Fundo de Garantia. Ele também é avisado quando há valores liberados para saque. Para fazer a adesão, o interessado deve fazer o cadastro pelo link, no site do banco.