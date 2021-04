Caixa começa a pagar seguro-desemprego em conta poupança digital

A Caixa informou nesta terça-feira, 20, que pagará o seguro-desemprego por meio da conta poupança social digital. O pagamento pelo meio digital será realizado aos trabalhadores que não indicarem conta no requerimento do benefício e não possuírem outro tipo de poupança na Caixa.

Segundo o banco, as contas digitais serão abertas de forma automática e gratuita para o recebimento do benefício, sem a necessidade de apresentação de documentos e comparecimento à agência, permitindo a movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem. O app é o mesmo utilizado para movimentação do auxílio emergencial.

Já para quem já tem outro tipo de conta na Caixa, os créditos serão realizados nas contas existentes e os valores poderão ser movimentados com a utilização do cartão da conta ou ainda pelo Internet Banking Caixa ou pelo aplicativo da Caixa.

Nos casos em que o valor do seguro-desemprego não possa ser creditado em conta existente ou em conta poupança social digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o cartão do cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além das agências.

Desde 22 de outubro, com a sanção da Lei nº 14.075/2020, o governo federal, estados e municípios podem realizar pagamentos de diversos benefícios sociais por meio da conta poupança social digital, disponível no aplicativo Caixa Tem. O banco já implementou o pagamento de outros benefícios, como o Abono Salarial e o Família, pelas contas digitais.