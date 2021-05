Caixa dará prêmios para incentivar uso do pagamento pelo Caixa Tem

A Caixa, em parceria com a Visa, lançou nesta quinta-feira, 6, uma campanha para incentivar o uso do pagamento digital pelos consumidores que recebem o auxílio emergencial por meio do app Caixa Tem. As empresas sortearão prêmios no valor de até 250 mil reais para os clientes do app que usarem o débito virtual Visa em compras.

Até o dia 16 de setembro de 2021, a cada compra realizada no cartão de débito virtual Caixa Visa, o beneficiário concorre a mais de 1,4 mil prêmios distribuídos na forma de cartões pré-pagos com saldos nos valores de 50 reais, 100 reais e 250 reais.

A cada quatro compras, a pessoa recebe um número da sorte para participar dos quatro sorteios mensais de cartões pré-pagos com saldos no valor de 10 mil reais cada e do prêmio final, um certificado de ouro no valor de 250 mil reais. “A Caixa quer que o cartão de débito virtual também faça parte do cotidiano do brasileiro”, afirmou Pedro Guimarães, presidente do banco.

Como participar

Para participar, é necessário se cadastrar na plataforma de benefícios Vai de Visa (vaidevisa.com.br/caixatempremios) e realizar compras de qualquer valor com o cartão de débito virtual Visa, gerado no app Caixa Tem. No site da campanha, é possível consultar o passo a passo e o regulamento.

O Cartão de Débito Virtual Caixa, emitido sob a marca Visa, não tem anuidade e pode ser gerado para realizar compras no comércio online de todo o país que aceita esta modalidade de pagamento, assim como em aplicativos de entregas e serviços de streamings que também aceitem transações de débito, sem que o consumidor precise se preocupar em utilizar os dados de seu cartão físico.