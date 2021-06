Caixa financiará valor total de imóvel em feirão

A Caixa anunciou nesta segunda-feira, 7, que fará um Feirão Digital da Casa Própria. O evento será realizado entre os dias 25 de junho e 4 de julho. Serão ofertados cerca de 180 mil imóveis em todo o país, com a participação de mais de 600 construtoras.

Estarão disponíveis mais de 6 mil imóveis com condições especiais de financiamento. Estes imóveis foram retomados pelo banco e poderão ser 100% financiados pelo banco, ou seja, não é necessário dar um valor de entrada.

Segundo a Caixa, serão oferecidas condições especiais de financiamento para quem comprar um imóvel no evento. A linha de financiamento oferecida será corrigida pela taxa da poupança. Ou seja, atualmente, com a Taxa Referencial (TR) a zero e a poupança rendendo 70% da + 2,50%. Além disso, o banco dará carência de seis meses.

O Feirão possibilitará que o cliente faça a escolha do imóvel na plataforma do evento (disponível a partir de 25 de junho, no endereço http://www.caixa.gov.br/feirao). É possível realizar a simulação do financiamento e ser atendido por correspondentes do banco via chat.