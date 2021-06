Caixa libera saque do auxílio emergencial para os nascidos em outubro

A partir desta terça-feira, 15 de junho, os beneficiários do auxílio emergencial 2021 nascidos em outubro podem sacar ou transferir os recursos da 2ª parcela que foram creditados na poupança social digital. O calendário de saque foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 2 de julho. Recursos ainda podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na Rede Lotérica de todo o país.

O calendário da segunda parcela foi antecipado para todos os beneficiários. Marcado inicialmente para encerrar em 8 de julho, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o segundo ciclo agora finaliza na próxima quinta-feira, dia 17 de junho.

O saque pode ser realizado nas agências da Caixa ou em lotéricas. O horário de funcionamento das agências bancárias é das 8h às 13h. O banco ressalta que não é preciso madrugar ou chegar antes do horário de abertura porque todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento serão atendidas.

Para realizar o saque em dinheiro, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

O código deve ser utilizado para saque em dinheiro nas agências, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Continua disponível aos beneficiários a opção de utilização dos recursos creditados na poupança social digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13.000 unidades lotéricas do banco. Sobre o saque na lotérica, é preciso fazer o login no aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o beneficiário deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

Terceira parcela

A Caixa antecipou o calendário da terceira parcela do auxílio emergencial de 2021. O novo calendário tem início nesta sexta-feira, 18, com crédito para os nascidos em janeiro — pelo cronograma anterior, eles receberiam no domingo, 20. Marcado inicialmente para encerrar em 21 de julho, com o crédito para os nascidos em dezembro, o terceiro ciclo agora finaliza no dia 30 de junho.

Pelo novo cronograma, a data para o saque passa a ser 1º de julho, para nascidos em janeiro. O calendário original previa o início da fase de retirada do dinheiro da terceira parcela em 13 de julho. O novo cronograma foi publicado pelo Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União de hoje. O governo também antecipou o pagamento da primeira e segunda parcela.

Para os beneficiários do Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio emergencial da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

Veja o novo calendário:

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 18 de junho 01 de julho Fevereiro 19 de junho 02 de julho Março 20 de junho 05 de julho Abril 22 de junho 06 de julho Maio 23 de junho 08 de julho Junho 24 de junho 09 de julho Julho 25 de junho 12 de julho Agosto 26 de junho 13 de julho Setembro 27 de junho 14 de julho Outubro 29 de junho 15 de julho Novembro 30 de junho 16 de julho Dezembro 30 de junho 19 de julho

Quem tem direito ao auxílio emergencial em 2021?

Pelas novas regras, estabelecidas pela Medida Provisória 1.039/2021, o auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três salários mínimos, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não haverá uma nova fase de inscrições. O recebimento do benefício está limitado a uma pessoa por família, mesmo que o grupo familiar conte com mais de uma pessoa com direito ao auxílio.

Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. A família receberá o benefício com maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja o valor do auxílio emergencial.

O valor médio do benefício será de 250 reais, variando de 150 reais a 375 reais, a depender do perfil do beneficiário e da composição de cada família.