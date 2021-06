Caixa permite pausa de 6 meses no pagamento do financiamento imobiliário

A Caixa anunciou nesta segunda-feira, 7, novas medidas para os clientes do crédito habitacional. O banco permitirá o pagamento parcial da prestação ou a pausa no pagamento para quem recebe o auxílio emergencial ou seguro desemprego.

O pagamento parcial é válido para todos os clientes da Caixa. A redução será de até 25% da prestação por até 6 meses. Haverá ainda a possibilidade de redução de 25% a 74,99% da prestação pelo período de 3 meses e redução de até 75% da prestação mediante comprovação da perda de renda e avaliação pelo banco.

Os valores não pagos durante a vigência da negociação por pausa ou pagamento parcial, de acordo com o percentual escolhido, serão incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente. O contrato não está isento da incidência de juros remuneratórios, seguros e taxas. A taxa de juros e o prazo contratados inicialmente não sofrem alteração.

Já a pausa na prestação do crédito imobiliário por seis meses é válida para os beneficiários do auxílio emergencial 2021 e para aqueles que recebem seguro desemprego.

A solicitação da pausa deve ser feita por meio do telefone ( 0800 104 0104) ou pelo aplicativo Habitação Caixa.