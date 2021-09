Caixa reduz juros para financiar imóveis. Veja o que muda

A Caixa anunciou nesta quinta-feira, 16, a redução de taxas de juros do crédito imobiliário na modalidade de poupança. As taxas na modalidade partem agora de 2,95% ao ano, o que representa uma queda de 0,4 ponto percentual. A taxa fixa na modalidade é somada à remuneração da poupança, equivalente a 70% da taxa e que deve continuar a subir no país.

No lançamento da modalidade, em fevereiro, o banco público explicou que a remuneração adicional do financiamento será fixa em 6,7%, mesmo que a Selic chegar aos dois dígitos. Ou seja, a taxa do financiamento pode chegar a 9%.

A partir de 4 de outubro já será possível realizar as simulações com as novas condições da linha de Crédito Imobiliário Poupança Caixa, pelo app Habitação Caixa ou no site. As contratações se iniciam em 18 de outubro.