Caixa Seguridade e mais 7 empresas estreiam na B3 esta semana

(Bloomberg) -- Além dos oito IPOs previstos para definirem nos próximos dias, a semana ainda tem assembleias da Eletrobras e do Banco do Brasil para definir novos conselheiros, follow-on da Lojas Renner, balanços de Vale, Cielo, Cesp e Embraer e leilão das concessões da empresa de água e saneamento do Rio de Janeiro. Acompanhe a movimentação no mercado corporativo:

Aprenda a buscar renda extra com imóveis sem precisar milhares de reais com a ajuda da Exame Academy

A semana:

26/abril: Vale, Smiles divulgam resultados do 1T21

26/abril: Via Varejo promove encontro com investidores

26/abril: Definição de preço em IPO da Rio Alto Energias Renováveis

27/abril: Eletrobras reúne acionistas em AGO que pode definir novo conselho,

27/abril: Definição de preço por ação em IPO da Caixa Seguridade, Boa Safra e da Infracommerce

27/abril: Cielo, Cesp, Vamos e Movida informam resultados trimestrais

28/abril: Definição de preço/ação em IPOs da Kora Saúde, Hospital Care Caledonia e da Vittia Fertilizantes, além das units do Banco Modal

28/abril:Cemig promove encontro anual com mercado de capitais

28/abril: CSN, Multiplan, Odontoprev, Santander e WEG divulgam resultados do 1T21

28/abril: Banco do Brasil reúne acionistas em assembleia para eleger novo conselho

28/abril: Estreia prevista das da Rio Alto Energias Renováveis na B3

29/abril: CTEEP, Duratex, Embraer, Fleury, Gol, Ômega Geração, Unidas divulgam resultados trimestrais

29/abril: Estreia prevista das ações da Caixa Seguridade, Boa Safra e da Infracommerce no Novo Mercado da B3

29/abril: Definição de preço por ação em oferta subsequente das Lojas Renner

30/abril: Leilão das concessões da Cedae

30/abril: Estreia prevista das ações da Kora Saúde, Banco Modal, Hospital Care Caledonia e da Vittia Fertilizantes na B3

Já é oficial

A PicPay, empresa controlada pela J&F, entrou com pedido para oferta pública inicial de ações na americana Nasdaq. O volume de ações e o calendário ainda não foram definidos.

Tchau, Brasil

A LafargeHolcim, maior fabricante de cimento do mundo, quer vender a unidade brasileira por até US$ 1,5 bilhão, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A empresa pode vender todas as fábricas locais a um único comprador ou dividir os ativos, disseram as pessoas. A companhia não quis comentar.

Dívida sustentável

A Iochpe-Maxion avalia fazer uma emissão no mercado internacional atrelada a metas de sustentabilidade, os sustainability-linked notes, segundo comunicado da própria empresa. Os recursos devem ser usados para alongar o perfil da dívida.

Com condições

A Superintendência Geral do Cade decidiu impugnar ao tribunal a venda, pela Petrobras, da Gás Local para a White Martins e recomendou que o tribunal do órgão só aprove a venda após celebração de Acordo em Controle de Concentrações, segundo despacho no Diário Oficial.