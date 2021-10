Câmara debate preço de combustíveis; balanço da Intel e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O imposto é o vilão? Câmara discute a alta no dos combustíveis

De janeiro a setembro deste ano, os preços de revenda registraram aumentos de 28% no diesel, 32% na gasolina e 27% no GLP

Com novo CEO e plano de reviravolta, Intel divulga resultados

Focada em aumentar a produção interna e terceirizar para alcançar rivais, a empresa espera receita de 18,2 bilhões de dólares

Queda do minério de ferro, auxílio transitório e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais recuam, com volta de preocupações sobre Evergrande e após novo recorde no mercado americano

Evergrande adia dívida após CEO dar próprio patrimônio como garantia

Extensão da dívida ocorre após empresa ter falhado em levantar 2,6 bilhões de dólares com venda de participação em unidade de serviços imobiliários

Pacheco sugere que estados definam alíquota de ICMS sobre combustíveis

Além disso, o presidente do Senado propôs alterar as datas de referência da proposta aprovada na Câmara para evitar perdas aos cofres estaduais

Petrobras pode elevar importação de gasolina para evitar desabastecimento

Empresa já aumentou compra de combustíveis do exterior em 116,1% no terceiro trimestre. Demanda por gasolina é a maior desde 2017

Trader brasileiro é homem e se informa por rede social, diz pesquisa

Mais de 60% dos entrevistados não têm ensino superior completo e quase 90% têm menos de 40 anos

Novartis e Pfizer/BioNTech fecham acordo sobre vacina contra covid-19

Acordo preliminar prevê a transferência das operações de acondicionamento de sua fábrica em Stein

SouSmile: R$ 100 mi com Kaszek para popularizar aparelhos invisíveis

Startup de alinhadores dentários concluiu rodada série B nesta quinta; proposta da empresa é alcançar boa parte da população que ainda precisa de aparelhos nos dentes, mas não abre mão da estética

Na contramão do mercado, fintech da Pernambucas inaugura loja física

Lojas da Pefisa farão atendimento direto ao cliente ajudando na abertura de contas digitais, na contratação de empréstimos e emissão de cartão de crédito

Argentina Pomelo, a fintech para fintechs, capta R$ 190 milhões

Com a ambição de construir uma infraestrutura de pagamentos para atender a América Latina, empresa conquistou fundos como Tiger, Sequoia e Monashees

Política e mundo

Prefeitura de SP propõe taxa maior para quem gasta mais energia

As taxas compreenderiam valores que vão de R$ 1 a R$ 570 nos imóveis residências e de R$ 2 a R$ 1.139,26 em imóveis não residenciais

Próximos passos da CPI: MP e Câmara vão receber o relatório final

O último capítulo dos trabalhos no colegiado está previsto para a próxima terça-feira

Senado aprova projeto que antecipa redução de gases de efeito estufa

Projeto quer reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 43% até 2025

Índia já aplicou um bilhão de doses de vacinas contra covid

De acordo com o governo, quase 75% dos adultos do país, que tem 1,3 bilhão de habitantes, receberam uma dose

Para frear covid, Moscou vai fechar serviços não essenciais por 11 dias

A Rússia enfrenta a pior onda epidêmica del covid-19 desde que o início da pandemia

Enquanto você desligou…

Quer estudar fora? Veja bolsas de estudo para Canadá, EUA e Coreia do Sul

Confira as oportunidades para fazer graduação ou pós-graduação no exterior ainda em 2021 ou no começo de 2022

Está caro viajar? Entenda quais são os culpados (e quando isso deve mudar)

Passagens aéreas tiveram inflação de 56,8% e combustíveis das aeronaves subiram 91,7% nos últimos meses

Equipes de alta perfomance fofocam e saem para beber, mostra pesquisa

Pesquisa mostra que equipes de melhor perfomance são íntimas e têm relacionamentos fortes, com atividades fora da hora de trabalho

Sumido, bilionário chinês Jack Ma reaparece na Espanha

Bilionário saiu de cena desde que criticou publicamente o sistema regulatório chinês; de lá para cá sofreu diversos ataques em seus negócios

Agenda

O Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Ainda nos EUA, saem os números referentes às vendas de Casas Usadas, que mede o número anualizado de edifícios residenciais usados, que foram vendidos durante o mês anterior. Este relatório ajuda a analisar a força do mercado imobiliário dos EUA, o que contribui para a análise da economia como um todo.

Frase do dia

"Não tente ser uma pessoa de sucesso. Em vez disso, seja uma pessoa de valor" – Albert Einstein.

Abertura de mercado

Exame Flash