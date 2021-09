Os caminhões elétricos e a nova aposta sustentável da Reserva

A Reserva, marca de roupas do grupo Arezzo&Co, adotou a sustentabilidade para além da moda. Nesta semana, a empresa anunciou que passará a fazer entregas com veículos elétricos como um novo passo em sua jornada rumo à neutralidade em carbono até 2030, meta do grupo de Alexandre Birman.

A malha logística do Rio de Janeiro ganhou caminhões elétricos que emitem 42 vezes menos gases poluentes do que os veículos tradicionais, segundo a empresa. O primeiro veículo já passou a fazer entregas na cidade, e a intenção é expandir os transportes limpos para todo o país em um futuro próximo.

"Não é de hoje que a Reserva pensa em alternativas que minimizem a nossa emissão de carbono e o nosso impacto no meio ambiente. Nosso objetivo é pensar desde o desenvolvimento de produtos e processos de produção até o jeito de fazê-lo chegar à casa do cliente causando o menor impacto possível", diz Rony Meisler, CEO da AR&Co e fundador da Reserva.

Além do compromisso com as emissões no transporte, a Reserva também firmou um compromisso Net Zero para a neutralidade de carbono, e foi a primeira a aderir ao Fashion Industry Charter for Climate Action, compromisso de empresas junto à Organização das Nações Unidas (ONU) para redução e neutralização das emissões na indústria da moda.

“As pessoas estão comprando mais em casa e a nossa demanda por entregas está cada vez maior. O e-commerce da Reserva cresceu do ano passado para cá e o grande desafio com isso era não colocar mais frota de carros nas ruas operando essa logística e piorando a poluição”, diz. Antes dos veículos elétricos, a Reserva já fazia entregas por bicicletas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Na frente ambiental, a marca também faz parte do Sistema B, grupo de empresas reconhecidas e certificadas por suas práticas ligadas à logística reversa. “Queremos ser referência para toda a indústria, de crescer economicamente, mas com consciência ambiental”, destaca.

Uma das que motivaram o selo está na substituição completa do plástico das sacolas por embalagens recicladas, produzidas a partir de materiais retirados de oceanos.