Cannabis virou nova opção para investir, mas a sugestão é ir com calma

A disparada das de empresas de cannabis tem despertado a atenção de investidores. Um dos maiores fundos de índice (ETF) do setor, o ETFMG Alternative Harvest, negociado sob o código “MJ” na de Nova York, sobe 50% neste ano, ante avanço de 13% do índice S&P 500.

Para quem deseja acessar esse mercado, no Brasil há três fundos de cannabis disponíveis — dois deles da Vitreo e um da XP. Todos com aplicação mínima inicial de 100 reais. Só o Vitreo Canabidiol é voltado para investidores com mais de 1 milhão de reais investidos. Os demais são abertos ao público em geral.

O BTG Pactual digital (do mesmo grupo de controle da EXAME) lançou uma alternativa para aplicar esse segmento, por meio de um Certificado de Operação Estruturada (COE) com exposição ao ETF “MJ”.

O mínimo inicial é de 1.000 reais. Outra opção é comprar as ações no mercado externo. Na internacional Stake, as ações da Tilray, que sobem 131% no ano, e da Aurora Cannabis, que avançam 13%, são as mais procuradas pelos clientes. “Sugiro destinar uma parcela pequena de 5% a 10% do capital que já está no exterior para esses ativos”, comenta João Piccioni, analista da Empiricus.

