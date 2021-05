Cansado de ter carro? Esta startup pode te ajudar a desistir de vez

Por Kati Pohjanpalo, da Bloomberg

A ideia é simples: um serviço de transporte tão bom que você nunca mais vai precisar de um carro.

É com isso que a startup finlandesa MaaS Global Oy trabalha desde 2015. A empresa desenvolveu um aplicativo móvel, o Whim, que já está sendo usado em várias cidades europeias e em Tóquio. Na capital da Finlândia, 12% dos usuários já dizem que o aplicativo os levou a abrir mão de seus carros, e vários outros afirmam que planejam fazer o mesmo.

MaaS Global, cujos investidores incluem BP, Mitsubishi e Toyota, diz que seu aplicativo pode resolver a questão do congestionamento urbano e reduzir a poluição. Pesquisas mostram que viver em um ambiente com ar mais limpo contribui para a felicidade e o bem-estar. A Finlândia, onde o serviço foi pioneiro, tem o melhor índice de qualidade do ar no mundo. Por coincidência, é também o país mais feliz do mundo.

O CEO Sampo Hietanen diz que criar um mundo em que seja mais conveniente não ter seu próprio carro é uma maneira óbvia de reduzir as emissões de carbono no setor de transporte. Só nos EUA, o transporte é responsável por quase 30% do total de emissão de gases de efeito estufa, mais do que qualquer outro setor.

“Realisticamente, se queremos lidar com as emissões de CO2 do transporte, temos que encontrar uma maneira de preservar a liberdade de movimento que um carro fornece”, disse Hietanen em entrevista.