Carolina Cavenaghi, da Fin4she, estreia como colunista da EXAME Invest

A empreendedora Carolina Cavenaghi, cofundadora e CEO da Fin4she, é a mais nova colunista da EXAME Invest. A Fin4she é uma plataforma que conecta e impulsiona negócios e pessoas através da diversidade.

Carolina é responsável por liderar e implementar projetos que promovem o protagonismo e a independência financeira feminina, buscando ampliar e fortalecer a presença de mulheres no mercado de trabalho. É a idealizadora do Women in Finance Summit Brazil e do Young Women Summit, eventos que já reuniram milhares de pessoas.

Foi executiva da gestora global Franklin Templeton por mais de dez anos e trabalha no mercado financeiro desde 2006. Atualmente mora em Teresina, no estado do Piauí, é mãe do Tom e do Martin e, por meio da Fin4she, tem a missão de transformar a forma como o mercado e as pessoas se conectam com a equidade de gênero.

A chegada de Carolina Cavenaghi reforça um dos pilares editoriais da EXAME Invest e da EXAME, de promover e dar espaço a pessoas e iniciativas que contribuam para uma sociedade e um mercado de capitais com mais diversidade e equidade de gênero e de raça. Ela escreverá para a EXAME Invest uma vez por mês.

Seu primeiro artigo tem o título Nós, mulheres, precisamos ter coragem de correr riscos e será publicado nesta sexta-feira, dia 17, às 7 horas no site da EXAME Invest, com destaque posterior nas redes sociais da EXAME e da EXAME Invest, da própria Carolina Cavenaghi e da Fin4she.

O que esperar sobre a coluna?

Carolina Cavenaghi contou o que pretende abordar em sua nova coluna na EXAME Invest.

"Neste espaço, vou compartilhar muito relatos pessoais, como sobre a minha jornada no mercado de trabalho como mãe e agora também como empreendedora. Gosto muito de dividir minhas histórias, pois elas contam com verdade o que me motiva e conecta com meu propósito e projeto. Passei por vários momentos desafiadores na minha carreira, um deles foi ter a coragem de mudar e principalmente acreditar em mim mesma para encarar uma jornada empreendedora."

"Sou mãe de dois meninos, o Tom e o Martin, e eles são a minha inspiração e potência. Eles ressignificam a minha vida e minha carreira. Minhas principais conquistas foram, após a maternidade, acreditar em mim mesma, colocar meus projetos em prática e ter coragem para seguir os meus sonhos", afirmou.

"Através dos mais diversos vieses, quero trazer para este espaço assuntos que considero relevantes para promover uma transformação na carreira e na vida das mulheres. Precisamos de pessoas engajadas e curiosas sobre o tema. Precisamos apoiar novas vozes, incentivar e trazer as mulheres para o mercado de trabalho. Temos de ser protagonistas de nossas histórias. Precisamos ouvir as mulheres e ampliar nosso olhar", definiu a nova colunista da EXAME Invest.

O começo de tudo

Carolina conta que a ideia para que chegasse à criação da Fin4she começou com uma observação: "onde estão as mulheres desse lugar?"

A observação, por sua vez, teve como ponto de partida questionamentos como "por que há tanta desigualdade de gênero no mercado de trabalho?" e "por que temos tão poucas mulheres líderes?"

"Às vezes, o problema está tão enraizado na nossa rotina que a gente nem sequer se dá conta. Até que, em um determinado dia, a gente percebe e se pergunta, 'onde estão as mulheres desse lugar?'", disse Carolina sobre o início da Fin4she.

"A maternidade foi um renascimento pessoal e profissional para mim. Foi quando eu comecei a me conectar com o tema da diversidade e observar outras mulheres que estavam no mesmo momento que eu. Percebi a dificuldade de ter representatividade. Percebi que nós, mulheres, fizemos avanços incríveis nas últimas décadas, não somente no campo pessoal como também no profissional, mas que ainda tínhamos um degrau e uma desvantagem enorme em relação aos homens. Eu precisava falar e fazer algo sobre isso", afirmou à EXAME Invest.

"E assim, desde 2019, após a volta da licença-maternidade do meu segundo filho, eu comecei a pesquisar e pensar em algumas iniciativas relacionadas à diversidade, sendo o evento Women in Finance a primeira delas. Para minha surpresa, mais de 800 mulheres se inscreveram para ir ao Masp assistir à discussão sobre o protagonismo feminino no mercado financeiro. O resultado foi acima de todas as expectativas e um divisor de águas na minha carreira."