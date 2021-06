De olho no consumidor moderno, Carrefour lança linha de produtos orgânicos

A rede de supermercados Carrefour anuncia o lançamento de uma linha própria de produtos orgânicos, a Carrefour Bio, como um esforço para adequar sua atuação para um novo mercado em crescimento e ainda mais intensificado com a pandemia: o da alimentação saudável.

O lançamento vem na esteira de adaptações feitas para satisfazer um público consumidor cada vez mais exigente e preocupado com o que consome, e tem a missão de democratizar o acesso a produtos naturais, tradicionalmente mais caros, por um abaixo da média do mercado.

“Desde 2018, queremos fazer o consumidor comer bem, democratizar os preços e deixar os produtos sustentáveis cada vez mais acessíveis. Faz parte do nosso posicionamento de marca e missão como empresa”, diz Allan Gate, diretor de marcas próprias do Carrefour. Segundo Gate, os preços praticados na linha Carrefour Bio são até 30% mais baratos quando comparados a outras marcas orgânicas.

Apesar de ter assumido publicamente o compromisso de facilitar o acesso da população a uma alimentação mais saudável em 2018, a ideia para o lançamento do Carrefour Bio surgiu um ano depois. A linha, explica Gate, já existia na França e na Espanha e a chegada ao Brasil representa também o início das vendas na América Latina.

São cerca de 100 de produtos saudáveis e sustentáveis que vão desde azeite, óleo de coco e açúcar a mel e diferentes tipos de chás. A linha também favorece itens de pequenos e médios fornecedores, produzidos com responsabilidade socioambiental.

Para reduzir o preço na ponta, o Carrefour atualizou os contratos de parceria com os pequenos e médios fornecedores, zerando os valores de logísticas e contratos, além de diminuir o número de fornecedores associados. "Simplificamos a vida desses pequenos fornecedores, para que eles não tenham mais receio em entrar em uma grande rede como a do Carrefour”, diz.

Antes do Carrefour Bio, as marcas próprias representavam apenas 4% das vendas de produtos orgânicos da rede. Nos últimos meses, esse percentual cresceu para 20%. Na lista de marcas próprias está a ‘Viver’, também de itens saudáveis, que foi agora adaptada para não ter mais orgânicos, apenas itens ‘saudáveis’ - com menor teor de gorduras saturadas, sódio, entre outros componentes.

As projeções para alimentação saudável são positivas e as metas do Carrefour sobre o tema são ambiciosas. Até 2022, a rede quer que os orgânicos sejam responsáveis por 50% de todos os produtos próprios vendido nas lojas.

