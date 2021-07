Carro 0 km mais barato é o Fiat Mobi, mas preço já subiu 15,8% no ano

O consumidor brasileiro que procura por um carro popular, hoje, não encontra 0 km que custem menos do que R$ 40 mil nas concessionárias. O modelo mais barato do mercado atualmente é o Fiat Mobi em sua versão Easy, que custa R$ 44.000 pelo ano modelo 2022. Este valor representa um acréscimo de 15,8% sobre o do modelo desde janeiro de 2021.

É o que aponta a Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de veículos novos e usados. A pesquisa levou em conta automóveis e comerciais leves apenas em suas versões de entrada, considerando o ano modelo 2022 de cada um deles.

Alguns carros não possuíam linha 2022 em janeiro para que fosse possível realizar a comparação direta do reajuste de preço. Nestes casos, a referência de janeiro é o preço do ano modelo 2021 das versões indicadas.

Entre os 10 carros mais baratos 0 km em junho, o que apresentou o maior acréscimo de preço em termos relativos no período analisado foi o Fiat Argo, com variação de 20,2% para versão de entrada.

Na outra ponta, o Volkswagen Polo na versão 1.0 12V foi o que manteve seu valor mais estável, porém, ele aparece na última posição no ranking dos mais baratos, partindo de R$ 66.120.

Veja a lista dos 10 carros 0 km mais baratos e suas variações de preço nos últimos 6 meses

Ano modelo Veículo Preço 0 km KBB de jan/2021 Preço 0 km KBB de jun/2021 Variação 2022 Fiat Mobi Easy 1.0 8V R$ 38.000* R$ 44.000 15,8% 2022 Renault Kwid Life 1.0 12V SCe R$ 40.990 R$ 44.390 8,3% 2022 Hyundai HB20 Sense 1.0 12V MT5 R$ 53.290* R$ 58.890 10,5% 2022 Volkswagen Gol 1.0 12V R$ 55.000 R$ 60.260 9,6% 2022 Volkswagen Fox Connect 1.6 8V R$ 54.000* R$ 62.340 15,4% 2022 Volkswagen Saveiro Robust G6 1.6 8V CS R$ 60.200 R$ 63.900 6,1% 2022 Renault Sandero Life 1.0 12V SCe R$ 59.000 R$ 64.490 9,3% 2022 Fiat Argo 1.0 6V Firefly R$ 53.990* R$ 64.900 20,2% 2022 Chevrolet Onix 1.0 12V MT6 R$ 58.600* R$ 64.900 10,8% 2022 Volkswagen Polo 1.0 12V R$ 64.000* R$ 66.120 3,3%

*Preço referente ao ano modelo 2021

A KBB Brasil utiliza tecnologias de análise de dados e big data para produzir os levantamentos. O processamento é realizado por um algoritmo alimentado semanalmente por uma base com mais de 800 mil informações de preços de diferentes fontes do mercado.

Além disso, os dados são avaliados diariamente por uma análise de uma equipe de especialistas para garantir a validação dos preços publicados no site de acordo com a realidade brasileira. Todos os preços da KBB Brasil são públicos e podem ser consultados gratuitamente no site.