Carro seminovo valoriza até 50% na revenda e supera investimentos

Comprar um carro zero quilômetro sempre foi desaconselhado do ponto de vista de educação financeira e investimento. Afinal, a estimativa tradicional é que, ao sair da concessionária, o carro novo já passa a valer, em média, 20% menos do valor pago. Quem diria que a pandemia inverteria essa lógica e que o carro passaria a ser um ativo que se valoriza?

É o que revela a comparação de preços de modelos zero quilômetro no mês de início da pandemia no país, em março de 2020, e este momento atual, em setembro de 2021.

Quem comprou um carro zero em março do ano passado pode revendê-lo agora por um valor até 28% maior do que pagou, caso o modelo esteja entre os mais vendidos do país.

Essa valorização pode alcançar até praticamente 50% se levado em conta o ranking geral de vendas, que inclui modelos de marcas de luxo. É o que aponta levantamento feito pela KBB para a EXAME Invest. A KBB é uma empresa global especializada em pesquisa e comparação de preços de carros.

Esses percentuais superam, e muito, a média dos investimentos no período. Para se ter uma ideia, o , indicador que serve como referência para aplicações de renda fixa, registrou rentabilidade de 4,54% entre março de 2020 e setembro de 2021.

Já o , principal índice de da de valores, valorizou 2,9%.

Quem comprou um Jeep Renegade Crossover (versão 4P 1.8 16V FLEX 4x2 Automático) no início da pandemia pagou R$ 68 mil e pode agora revendê-lo por R$ 87,4 mil. Ou seja, na transação, irá ganhar 30% a mais do que pagou.

O Volkswagen Gol (versão Hatchback 4P 1.0 12V Flex 4P 4x2 Mecânico) fica em segundo lugar na lista dos modelos que mais valorizaram entre março de 2020 e setembro de 2021 entre os mais vendidos do país. Quem comprou a versão em março do ano passado por R$ 43,3 mil pode agora revendê-la por R$ 51,2 mil. Ou seja, irá ganhar 18% a mais do que pagou nesta transação.