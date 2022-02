Carros 0 km começam o ano mais caros. Veja preços

No mês em que a indústria registrou o pior resultado de vendas desde 2005, os preços dos carros 0 km mostraram resiliência na tendência de alta. É o que aponta indicador da KBB Brasil, especializada em pesquisa de de veículos. De acordo com o levantamento, os preços dos carros novos subiram, em média, 1,4% no período.

Contudo, a média foi puxada para baixo por conta dos modelos de estoque ao ano modelo 2021, que ainda são detectados pela metodologia de pesquisa. Se isolados os carros 2022, a média de variação chegou perto dos 2% no mês.

Com essa média, a variação dos automóveis novos conseguiu se manter acima da média mensal observada ao longo de 2021, que subiu a 1,33% ao mês, enquanto em 2020 os carros novos tinham acréscimo médio de 0,48% ao mês.

Seminovos

No caso dos veículos com até três anos de uso, o indicador aponta que houve um leve arrefecimento na inflação desta categoria em comparação com dezembro do ano passado. Porém, a tendência de alta se mantém.

Os veículos com ano modelo 2021 foram os que mais subiram de preço em janeiro, 1,12% em média, número que deixa esses veículos abaixo da média de 1,42% ao mês de variação que os seminovos tiveram em 2021 (em 2020, a média mensal de inflação da categoria era de 0,38%).

Carros usados

Já quanto aos carros com entre 4 e 10 anos de uso, a variação de 0,56% ficou bem abaixo da média de 2,04% de variação mensal observada ao longo do ano passado. Esta média, aliás, representa um salto relevante em relação aos 0,16% de média mensal de acréscimo que o levantamento registrou em 2020.

Dentre os anos modelos desta categoria, o de 2012 foi o que mais subiu de preço em janeiro, com variação de 1,53%.

A KBB Brasil analisou 26.376 versões disponíveis no mercado para fazer o levantamento. Para produzí-lo, utilizou tecnologias de análise de dados e big data. O processamento é realizado por um algoritmo alimentado semanalmente por uma base com mais de 800 mil informações de preços de diferentes fontes do mercado.

Todos os dados são avaliados diariamente por uma análise de especialistas. Todos os preços são públicos e podem ser consultados gratuitamente no site.