Carros usados ficam 13% mais caros no primeiro semestre do ano

Não são só os preços de carros 0 km que vêm aumentando consideravelmente por conta da desorganização da cadeia logística global, que atinge a indústria automotiva. Os carros usados também vêm registrando altas de valores.

Modelos com de quatro a dez anos de idade tiveram reajustes de 13,04% para o período no semestre. É o que aponta a Kelley Blue Book Brasil, empresa especializada na pesquisa de preços de veículos novos e usados, com base em dados mensais

O levantamento aponta que, dentro do grupo dos usados, foram os carros “mais velhos” que puxaram as altas de preços ao longo do semestre, acumulando variação de 15,01%, acima da média do segmento.

Todos os anos modelos analisados, de 2011 a 2017, tiveram aumentos acima dos 10% no período.

Variação acumulada de preços de veículos usados (de quatro a dez anos de uso) do primeiro semestre de 2021 Ano modelo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total Total -0,26% 2,09% 5,00% 2,04% 1,90% 2,27% 13,04% 2017 0,64% 1,09% 4,85% 1,89% 2,15% 1,59% 12,21% 2016 0,39% 1,32% 3,95% 1,66% 2,11% 1,86% 11,29% 2015 -0,32% 1,97% 5,96% 2,30% 1,19% 2,37% 13,47% 2014 0,11% 2,55% 4,98% 2,19% 2,19% 1,35% 13,37% 2013 -1,34% 2,45% 5,34% 2,48% 1,74% 2,48% 13,15% 2012 -0,77% 2,23% 5,15% 2,12% 1,89% 3,14% 13,76% 2011 -0,71% 3,25% 4,41% 1,59% 2,18% 4,29% 15,01%

Os números observados no segmento de seminovos, com até três anos de uso, reforçam o momento de valorização que os carros usados vêm passando em 2021.

Neste semestre, a variação acumulada dos quatro anos modelos enquadrados nesta categoria foi de 9,75%. O ano modelo 2018 foi o que obteve a maior média de reajuste, de 12,18%.

Variação acumulada de preços de veículos seminovos (até três anos de uso) do primeiro semestre de 2021 Ano modelo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total Total 1,17% 1,00% 4,29% 1,26% 0,82% 1,21% 9,75% 2021 0,89% 1,88% 3,62% -0,03% -0,02% 1,20% 7,54% 2020 0,87% 0,71% 3,31% 1,63% 0,33% 0,88% 7,73% 2019 1,82% 0,54% 4,93% 1,41% 1,40% 1,48% 11,58% 2018 1,11% 0,94% 5,32% 1,95% 1,57% 1,29% 12,18%

O comportamento dos preços dos carros usados (incluídos os seminovos) no semestre esteve em linha com o momento aquecido do setor.

Segundo a Fenauto, federação dos revendedores, a média diária de vendas de veículos usados (incluindo motos e pesados) do período totalizou 59.037 transações, o que representa um aumento de 7,8% em relação às 54.768 do primeiro semestre de 2019, ano em que não havia sanitária no País.