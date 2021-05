Carros usados puxam maior alta de preços em abril

Os preços de carros usados, de 4 a 10 anos de uso, foram os que mais registraram altas de preços em abril, de acordo com a KBB Brasil, empresa especializada em pesquisa de preços de veículos. O estudo aponta que, em média, o segmento teve mais de 2% de aumento, enquanto os valores de carros novos ficaram estáveis e os seminovos tiveram reajustes menores no período.

Embora a variação dos usados no último mês tenha sido a maior diante dos outros segmentos, a tendência apontada sugere arrefecimento do ímpeto de aumento de preços para o período ao compararmos com os números observados em março. Em todos os anos os modelos deste recorte tiveram aumentos menores entre os dois últimos meses, conforme mostra a tabela abaixo.

Variação média de preços de veículos usados (de 4 a 10 anos de uso) em abril de 2021 Ano modelo Variação março 2021 Variação abril 2021 Média 2020 Média 5,00% 2,04% 0,16% 2017 4,85% 1,89% 0,05% 2016 3,95% 1,66% 0,14% 2015 5,96% 2,30% 0,13% 2014 4,98% 2,19% 0,02% 2013 5,34% 2,48% 0,21% 2012 5,15% 2,12% 0,32% 2011 4,41% 1,59% 0,23%

Ao observar o segmento de seminovos (com até 3 anos de uso), todos os acréscimos ficaram abaixo dos patamares vistos em março, sugerindo tendência de estabilização no comportamento dos preços no período analisado. Lembrando que, em abril, de acordo com a Fenauto (federação dos revendedores de veículos), houve queda de 10,29% nas transações de automóveis e comerciais leves do segmento.

Variação média de preços de veículos seminovos (até 3 anos de uso) em abril de 2021 Ano modelo Variação março 2021 Variação abril 2021 Média 2020 Média 4,29% 2,69% 0,38% 2021 3,62% -0,03% 0,62% 2020 3,31% 1,63% 0,71% 2019 4,39% 1,41% 0,21% 2018 5,32% 1,95% 0,14%

Já com relação aos preços de carros 0 km, o mês de abril apresentou manutenção da estabilização média, em 0,22%, já observada em março (de 0,46% na época). Somente os veículos com ano modelo 2022 obtiveram aumentos médios superiores aos de março, quase atingindo a marca dos 2%, como mostra a tabela abaixo.

Variação média de preços de veículos 0 km em abril de 2021 Ano modelo Variação março 2021 Variação abril 2021 Média 2020 Média 1,87% 0,22% 0,48% 2022 0,31% 1,94% - 2021 1,21% 0,75% 0,43% 2020 2,50% -0,33% 0,67% 2019 2,03% 0,00% 0,27%

Assim como ocorreu para os veículos usados, abril também foi um mês ligeiramente mais fraco em vendas de carros novos, conforme dados da Fenabrave (associação das concessionárias), que apontou retração de 7,45% deste mercado no mês.

Vale destacar que em abril muitas cidades ainda enfrentavam medidas de restrição de circulação mais rígidas devido ao agravamento da pandemia, o que impactou os resultados do setor de maneira geral.