Cartão do BTG dá dinheiro de volta para investir em fundo de bitcoin e ESG

É importante ressaltar que, diferente do fundo de renda fixa, ambos os fundos são de . Portanto, caso os fundos registrem rentabilidade negativa, o cashback acumulado pelo cliente pode zerar.

O investimento também precisará ser declarado à Receita, mas o BTG mandará um relatório para auxiliar o cliente na hora de preencher o imposto de renda.

O cliente pode alterar o fundo no qual deseja aplicar uma vez por mês. A opção deve ser feita necessariamente antes do fechamento da fatura. O cliente pode mudar de opção quantas vezes quiser ao longo do mês, mas valerá para o mês posterior a que estará vigente no fechamento da fatura.

Essa flexibilidade é importante porque, dependendo das compras que fizer em um determinado mês, o cliente pode querer aplicar em algo mais seguro ou não, diz Levi. "Se ele comprar um bem de maior valor, pode optar por aplicar o cashback relacionado à compra no fundo de renda fixa. No outro mês, que renderá um cashback menor, pode experimentar em bitcoin".

A gestão do Invest+, benefício que faz o dinheiro render, é feita pelo app do BTG+, no qual o cliente pode visualizar o valor investido, aplicar no fundo de sua preferência

O cashback é uma tendência adotada por bancos conforme o apetite dos clientes por milhas foi diminuindo, explica Levi. "Não vimos sentido em dar dinheiro de volta para comprar um eletrodoméstico. Então, optamos por dar uma experiência de investimentos, que é o produto core do banco. São produtos nos quais muita gente tem curiosidade de investir e agora poderá. Se perder o cashback no fundo, é dinheiro que ele já não contaria, é um bônus. Então, pode ser o incentivo que falta para ele começar".