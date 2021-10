Carteira digital: 60% dos usuários querem poupar e investir, diz pesquisa

“Muitos precisavam ter uma conta digital para receber o benefício. No caso dos vendedores, eles tiveram de usar ferramentas digitais porque ficariam sem receber o dinheiro. Não conseguiriam vender. Foi a necessidade”, destaca Ilton Teitelbaum, representante da Trendsity e professor da PUC-RS.

O estudo destacou ainda que houve uma adesão maior por contas digitais entre os mais jovens, os de nível socioeconômico médio-baixo e pelas mulheres. Teitelbaum destaca que no caso do Brasil, o número de adesão poderia ser ainda maior. Entretanto, o lançamento do Pix, sistema de pagamento do Banco Central, absorveu uma parte dos novos entrantes no sistema bancário. “O Pix, por meio dos canais bancários tradicionais, acabou suprindo um pouco dessa carência.”

Educação financeira

A carteira digital é a entrada no sistema bancário/financeiro. Quem chegou e passou a utilizá-la quer aprender mais. Segundo a pesquisa, 60% dos usuários brasileiros de algum tipo de carteira digital têm interesse em poupar e .

Os dados apontam ainda que há espaço para avanço da educação e inclusão financeira da população. Cerca de 15% dos entrevistados dizem que não consultam nem se informam antes de utilizar ou consumir produtos e serviços financeiros.

“Com base no estudo constatamos que além de atingir níveis elevados de atração de novos usuários de carteiras digitais, o Brasil é o país com maior nível de interesse em termos financeiros. Porém, apesar de ser um grande mercado, é o que apresenta menor nível de conhecimento financeiro. Ou seja, ainda há um longo caminho, uma vez que sete a cada dez usuários bancarizados carecem de educação financeira no Brasil e na região”, analisa Gabriela Szprinc, head de pagamentos do Mercado Pago.

Diante dos dados, o Mercado Pago, que tem cerca de 20 milhões de clientes, afirma que está focado para atender às necessidades dos clientes que querem aprender sobre educação financeira. Só com o início do pagamento do auxílio emergencial, foram abertas mais de 9 milhões de contas.

Para conversar com este público, uma das estratégias da companhia foi firmar parceria com influenciadores digitais, como a Nathalia Rodrigues, do canal Nath Finanças e Gabriela Mendes Chaves, economista do NoFront Empoderamento Financeiro.

“Queremos dar ferramenta e ensinar a usar da melhor maneira possível. Estas parcerias são importantes para que o conteúdo chegue da maneira que o cliente entenda. Não é falar de finanças para economista. É falar para o pequeno vendedor. Temos de caminhar juntos na educação financeira”, finaliza Szprinc.