Caso Covaxin na CPI; monge budista mira IPO e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Movida e CS Brasil, BTG, pesquisa de crédito e o que mais move o mercado

Bolsas europeias recuam em meio a temores de variante de coronavírus; futuros americanos permanecem próximos de níveis recordes

CPI ganha fôlego com caso Covaxin e deve convocar Ricardo Barros

Senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da comissão, apresenta nesta segunda-feira, 28, representação contra Bolsonaro na PGR por prevaricação em caso de compra suspeita de vacina

Monge budista monta startup de mais de US$ 1 bi e mira IPO

Empresa é a maior operadora de crowdfunding do Japão e viu seu negócio crescer durante a pandemia

A era do ambiente de trabalho personalizado

Numa pesquisa com 2.000 profissionais pelo mundo, a maioria dos entrevistados disse querer escolher o combo de trabalho que melhor funciona para seu estilo de vida

Alckmin ganharia em SP em todos os cenários, mostra EXAME/IDEIA

Pesquisa EXAME/IDEIA de intenção de voto aponta o nome do ex-governador como o mais competitivo em uma disputa ao Palácio dos Bandeirantes

Flash vai de benefícios flexíveis a plataforma de RH e já movimenta R$2 bi

Lançada há dois anos para brigar com gigantes Alelo, VR, Ticket e Sodexo, companhia capta R$ 125 milhões com a Tiger e amplia funções e serviços para companhias clientes

Gestora de US$ 120 bi pressiona empresas para proteger Amazônia

Storebrand vê governo brasileiro "ainda mais" distante de reduzir desmatamento ilegal; "faltou política nos últimos dois anos"

Ambipar anuncia aquisição de 100% da empresa de gestão ambiental Disal

A Disal atua há mais de 40 anos com soluções integradas de gestão ambiental no Chile, Peru e Paraguai, regiões onde possui posição de liderança de mercado e vanguarda tecnológica

Empresa lança vídeo educativo sobre bitcoin com narrração de Cid Moreira

Uma das vozes mais conhecidas do Brasil narra história do bitcoin e explica tese de investimento da principal criptomoeda do mundo

Correios, Eletrobras e outras estatais cortam 25% do pessoal em seis anos

Busca de Estado menor, econômica e digitalização explicam perda de 111 mil empregados

Estas marcas apoiam causas LGBTI+ e destinam recursos financeiros

Mais do que fazer campanhas com bandeiras coloridas, as empresas e marcas estão também destinando verbas para projetos de acolhimento, educação e empregabilidade para a população LGBTI+. Veja alguns deles

Política e mundo

Itália suspende hoje o uso obrigatório de máscaras ao ar livre

A medida segue decisões de outros países europeus, como França e Espanha. Das 20 regiões do país, 19 estão na zona branca da covid-19, o nível de risco mais baixo de contaminação

Kim Jong-un está abatido, diz televisão estatal da Coreia do Norte

Analistas afirmam que a Coreia do Norte está usando a aparência de Kim Jong-un para apresentá-lo com um líder "dedicado e trabalhador", enquanto o país enfrenta uma crise alimentar

EUA faz ataques contra milícias apoiadas pelo Irã na Síria e no Iraque

Desde o começo do ano, foram registrados mais de 40 ataques contra interesses americanos no Iraque, onde 2.500 militares americanos estão mobilizados para combater o grupo jihadista Estado Islâmico

Enquanto você desligou…

35 eventos online para empreendedores que acontecem nesta semana

A EXAME preparou uma lista com cursos e eventos que serão disponibilizados online ao longo desta semana para ajudar quem tem ou quer começar um negócio

Canada Day: evento gratuito para quem quer estudar e trabalhar no Canadá

O evento terá palestras online do dia 28 de junho ao dia 2 de julho sobre diversas oportunidades no Canadá

Talento? Não. Estas são as duas características das pessoas bem sucedidas

O que torna alguém bem-sucedido? Karen Dillon fala sobre características que todas as pessoas de sucesso compartilham

Agenda

O Brasil divulga o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15), conhecido como uma prévia do IPCA oficial, referente ao mês de junho. Também será divulgado o Caged. O índice mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Frase do dia

“Uma chave importante para o sucesso é a autoconfiança. Uma chave importante para a autoconfiança é a preparação” -- Arthur Ashe.

Abertura de mercado

Exame Flash