CCR, China, Focus, PMI e o que mais move o mercado

O mercado internacional iniciou esta segunda-feira, 24, de forma mista. As bolsas da Europa caem mais de 1% na manhã desta segunda-feira, 24, em linha com as perdas do último pregão americano, enquanto os futuros de Nova York buscam alguma recuperação. Os índices de Wall Street vêm de seu pior desempenho semanal desde março de 2020. O Nasdaq caiu 7,55%, na última semana.

Preocupações sobre as políticas do Federal Reserve (Fed) seguem como ponto central do mercado, a apenas dois dias da decisão monetária nos Estados Unidos. O mercado espera pela retirada de estímulos antecipada como resposta à alta da inflação no país – a maior desde a década de 1980.

Analistas do banco ING preveem o anúncio do fim da injeção de liquidez por recompra de títulos, na quarta-feira, 26. “Isso pode ser interpretado pelos mercados como uma indicação de que o Fed fará o trabalho pesado no processo de normalização da política monetária”, afirmam em relatório. Os próprios membros do Fed sinalizaram, no ano passado, que o programa encerraria mais para o meio do ano. A expectativa de investidores é de que a alta de juros comece na reunião de março.

Aprenda quais são os tipos de investimentos e como montar a sua própria carteira neste curso completo e acessível da EXAME.

China

Na China, a política tem sido a oposta. Com a inflação sob controle, o gigante asiático reduziu a taxa de reverse repo, em mais uma indicação de que o país seguirá buscando formas de estimular sua economia, que vem dando sinais de desgaste.

Commodities

Apesar das políticas expansionistas de seu maior consumidor, o minério de ferro fechou em queda, nesta madrugada. Segundo a Reuters, o ministro do Meio Ambiente da China teria motivado o movimento negativo ao falar sobre medidas emergenciais para reduzir a poluição antes dos Jogos Olímpicos de Inverno. As siderúrgicas do país, principal fonte de demanda da commodity, estão entre as mais responsabilizadas pela má qualidade do ar.

O petróleo brent, por outro lado, apresenta leve alta nesta segunda. com investidores monitorando tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia e o nível de produção dos integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP.

CCR

A CCR (CCRO3) ganhou o direito de explorar, ampliar e fazer a manutenção do Aeroporto da Pampulha (Carlos Drummond de Andrade), em Belo Horizonte. O contrato de concessão tem o prazo de 30 anos.

O investimento total previsto é de 200,9 milhões de reais, sendo 34 milhões de reais em outorga. A previsão é de que a receita bruta do aeroporto cresça de 14,7 milhões de reais, em 2022, para 51 milhões de reais, em 2025.

Agenda do dia

Sem grandes divulgações macroeconômicas previstas para o dia, as atenções devem ficar com as expectativas de inflação, crescimento e juros, atualizadas pelo boletim Focus. No exterior, os principais indicadores serão os índices de gerente de compra (PMI, na sigla em inglês), que sairão às 11h45, nos Estados Unidos.

Nesta madrugada, saíram os PMIs da Europa. O destaque positivo ficou com o PMI industrial da Alemanha de janeiro, que bateu 60,5 pontos, acima dos 57 pontos esperados e da marca dos 50 pontos, que divide a expansão da contração da atividade.