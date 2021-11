CEO da Boa Safra (SOJA3) comenta os resultados do 3T21; confira o vídeo

A Boa Safra Sementes (SOJA3) registrou um líquido de 88 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, com uma alta de 227,7% na comparação com o mesmo período de 2020.

A receita líquida da Boa Safra foi de 873,3 milhões de reais, 55,6% superior ao mesmo período do ano passado, quando havia sido de 560,9 milhões de reais.

Segundo o cofundador e CEO da empresa, Marino Colpo, esse resultado foi possível graças ao aumento das vendas e aos investimentos realizados pela empresa nos últimos anos.

