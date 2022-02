CEO Conference reúne maiores líderes da economia e da política; participe

Principal evento político e econômico do ano, o CEO Conference já tem data marcada. A reunião dos principais líderes do país vai acontecer nos dias 22 e 23 de fevereiro para falar sobre os desafios do Brasil e as principais tendências em economia, política e tecnologia para 2022.

Totalmente online e gratuito, o CEO Conference pode ser acompanhado por todos. As inscrições são feitas neste link. Este ano, o evento organizado pelo maior banco de investimentos da América Latina, contará com a presença de líderes especialistas, representantes governamentais e de empresas privadas.

Inscreva-se no CEO Conference e acompanhe uma das principais conferências econômicas do mundo

Entre os speakers estão:

André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual

Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual

João Doria, governador do Estado de São Paulo

Paulo Guedes, ministro da Economia

Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança e pré-candidato à presidência da República

Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República

Fábio Faria, ministro das Comunicações

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

Stelleo Tolda, residente do Mercado Livre

Carlos Eduardo Guimarães, CEO do Banco Pan

Com o objetivo de promover o debate e o avanço das ideias para o país, o CEO Conference contará com painéis de discussão sobre: os desafios de ajuste fiscal; agenda de reformas e crescimento do Brasil; as tendências de e-commerce para 2022; a perspectiva política e econômica (com a presença de diversos presidenciáveis); fintechs; infraestrutura; soluções para PMEs; educação no Brasil; tendências em tecnologia; unicórnios brasileiros; 5G, entre outros.

Para conferir todos os palestrantes, além de tema e horário de cada painel, basta se cadastrar no link a seguir. Após concluir o cadastro, você receberá por e-mail o acesso à área logada com as informações do evento e à transmissão ao vivo.

Participe do principal evento político econômico do ano. Inscreva-se no CEO Conference