CEO da BP vê forte demanda global por petróleo "por um tempo"

Por Olga Tanas e Dina Khrennikova, da Bloomberg

A BP vê forte recuperação da demanda global por petróleo e espera que a retomada dure por algum tempo com a produção de gás de xisto dos Estados Unidos sob controle, segundo o diretor-presidente da petroleira britânica, Bernard Looney.

“Há muitas evidências que sugerem que a demanda será forte, e o gás de xisto parece que se mantém disciplinado”, disse Looney à Bloomberg News em São Petersburgo, Rússia. “Acredito que a situação atual pode durar por um tempo.”

Os comentários de Looney são compartilhados por outros executivos do setor, animados pela forte recuperação da causada pela pandemia nos Estados Unidos, China e Europa. Na semana passada, Igor Sechin, CEO da Rosneft, maior produtora de petróleo da Rússia, disse que a demanda por energia vai continuar a crescer e que qualquer nova onda de covid-19 pode atrasar, mas não interromper o processo. Mike Muller, responsável para Ásia da trading Vitol, disse no domingo que o crescimento econômico da China deve ajudar a impulsionar a demanda, reduzindo os estoques de petróleo.

O petróleo tipo Brent fechou acima de 70 dólares o barril na semana passada pela primeira vez em mais de dois anos, já que as vacinações em massa ajudam a reabrir algumas economias no Hemisfério Norte, aumentando a mobilidade e o consumo de petróleo.

“Acredito nas vacinas, e as vacinas estão funcionando, só precisamos levá-las a mais lugares”, disse Looney.

A BP adicionou plataformas à sua unidade de gás de xisto nos Estados Unidos depois da redução no ano passado, mas a atividade da empresa na região permaneceu abaixo dos níveis pré-pandemia no primeiro trimestre do ano.

Recuperação da demanda

A recuperação da demanda por petróleo deve atingir velocidade máxima neste mês e em julho, podendo chegar a 100 milhões de barris por dia até dezembro, segundo relatório recente do Standard Chartered.

Perguntado na semana passada sobre a trajetória da demanda, o ministro de Energia da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Salman, disse que só acredita vendo, destacando que os sinais de demanda devem preceder a oferta.

Por enquanto, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados adotam uma abordagem conservadora. Embora na semana passada a Opep+ tenha confirmado o plano de aumentar a produção em julho, o grupo não forneceu estimativas se mais barris serão adicionados no final deste ano, à espera de evidências de que mais petróleo será necessário.

A Opep+ tem de administrar o possível risco do retorno dos barris do Irã, além de qualquer aumento dos casos de coronavírus, que “é um inimigo persistente e imprevisível”, de acordo com o secretário-geral da Opep, Mohammad Barkindo.