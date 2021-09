CEO da Chevron alerta para preços altos e escassez de energia

Os altos preços da energia podem representar um desafio global no futuro próximo, já que empresas de petróleo e gás natural resistem em perfurar novos poços, segundo o diretor-presidente da Chevron.

“Existem coisas interferindo nos sinais do mercado agora que não víamos antes. No fim, as coisas funcionarão, mas podem demorar muito”, disse o CEO Mike Wirth na quarta-feira em entrevista na sede da Bloomberg News, em Nova York. Ele espera preços fortes para o gás, gás natural liquefeito e petróleo pelo menos “por enquanto”, sem especificar um prazo.

Embora os preços do petróleo e do gás tenham subido este ano com a recuperação global do impacto da pandemia de Covid-19, grandes produtores relutam em em novos projetos, uma mudança de comportamento em relação a períodos anteriores de ganhos. Isso levanta dúvidas sobre escassez. A Europa já enfrenta a pior de gás natural em décadas, e os preços na região subiram para níveis recordes mesmo antes do inverno, quando a demanda é normalmente mais forte.

Um dos motivos pelos quais os executivos têm receio de investir em novos suprimentos é que acionistas não se mostram dispostos a apoiar tais planos. Querem que o dinheiro seja devolvido imediatamente, em vez de reinvesti-lo em novos projetos. Embora os crescentes mercados de commodities “sinalizem que podemos investir mais”, os preços das enviam um sinal diferente às diretorias, disse Wirth.

“Há dois sinais que estou procurando e só vejo um deles” agora, disse o executivo. “Poderíamos investir mais. O mercado de ações não está enviando um sinal que devemos fazer isso.”