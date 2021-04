CEO da Eletrobras pede demissão e reforça temor sobre privatização

Wilson Ferreira Junior, CEO da Eletrobras (ELET3; ELET6), pediu demissão do cargo neste domingo, 24, segundo fato relevante que acaba de ser divulgado pela estatal. O executivo, que alegou razões pessoais, continuará no cargo até o dia 5 de março. Não há por ora um sucessor anunciado.

Haverá uma teleconferência com investidores e a participação de Ferreira Junior nesta segunda-feira às 15h.

Ferreira está na presidência da principal estatal de energia do país desde meados de 2016, quando assumiu no governo do então presidente Michel Temer. Tinha como missão reestruturar a companhia, sanear as finanças e prepará-la para a privatização -- executando o plano de venda do controle. Um dos executivos mais respeitados no setor, Ferreira se notabilizou pelo trabalho à frente da CPFL Energia, que comandou entre 2002 e 2016.

A saída de Ferreira deve acentuar os temores de investidores com o abandono, na prática -- embora ainda não no discurso oficial --, da agenda liberal e de privatização do governo de Jair Bolsonaro.

Na semana que passou, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), candidato à presidência do Senado e que conta com o apoio de Bolsonaro, colocou em dúvida o projeto que prevê a venda do controle da estatal.

As ações da Eletrobras que fazem parte do recuam mais de 17% em 2021 e cerca de 25% em 12 meses, na contramão da valorização de companhias do setor controladas pelo setor privado. Para analistas, a dificuldade em avançar com a privatização simboliza a ingerência política na estatal, subtraindo valor da companhia.