Cerco regulatório na China não deve afastar investidor, diz suíço Lombard

O aperto regulatório do governo da China contra empresas de tecnologia e de setores sensíveis para o país, como o de educação, acendeu um sinal de alerta entre investidores globais nos últimos meses.

O governo da segunda maior economia do mundo adotou medidas para impedir práticas de abuso de poder de mercado de gigantes de tecnologia e determinou que certas empresas de ensino se transformem em organizações sem fins lucrativos, entre outras medidas.

Mas, para uma das instituições globais que há mais tempo investem no país asiático, é preciso distinguir os efeitos de curto dos de e analisar as novas medidas regulatórias chinesas à luz do que é praticado em países do Ocidente.

"Plataformas de big techs chinesas, como Alibaba ou Meituan, operavam com uma regulação muito leve até o ano passado, para não dizer com total liberdade. O governo da China aprovou uma regulação anti-monopolista em 2007, mas foi somente em 2018 que uma agência foi criada para garantir o cumprimento das leis. As pessoas dizem que as novas medidas são muito duras, mas é algo que já existe em muitos países desenvolvidos", disse Stéphane Monier, executivo-chefe de Investimento (CIO) do banco suíço Lombard Odier, em entrevista à EXAME Invest.

Um exemplo, segundo ele, foi a decisão do governo chinês de acabar com a prática das gigantes de tecnologia de impedir que vendedores de uma plataforma pudessem comercializar seus produtos em uma concorrente. Trata-se de uma conduta que fere a concorrência que muitos países já coibiram nas big techs americanas.

O Lombard Odier é um dos bancos suíços mais longevos, com fundação em 1796. Atua voltado para gestão de patrimônio -- wealth e asset management --, com cerca de 380 bilhões de dólares administrados no mundo.

Monier também analisou o cenário para investimentos em ativos relacionados aos princípios ESG (sigla em inglês para meio ambiente, social e governança), que ganharam tração de vez na pandemia. Neste ano, a emissão de títulos "verdes" deve chegar ao intervalo entre 400 bilhões e 500 bilhões de dólares, segundo estimativas da Climate Bond Initiative.

Com a experiência de uma instituição que investe em ativos de impacto pelo menos desde a década de 1990, ou seja, muito antes de se tornar "moda" no mercado financeiro, o banqueiro aconselhou: a receita é olhar para o futuro e para a mudança no modelo de negócios da empresa investida, em vez de atentar para o que ela realizou até aqui.

"Se o investidor escolhe o ativo com base nos ratings, há um desafio de que nem sempre são convergentes. Uma mesma companhia por ter um rating positivo da Bloomberg e um negativo da Sustainalytics [um site especializado), por exemplo. Isso é um primeiro problema, mas não é um grande problema. O mais importante, para mim, é que os ratings são baseados no histórico de práticas de negócios", disse Monier em entrevista por telefone.

"Como investidor, eu prefiro ter o foco no futuro e em como a companhia muda o seu modelo de negócios", completou o executivo do Lombard Odier. Ele citou como exemplo o escândalo conhecido como Dieselgate há alguns anos, envolvendo a Volkswagen e a camuflagem de testes de emissão de gases pela montadora.

Leia a seguir, divididos por tópcios, os principais pontos da entrevista de Monier à EXAME Invest:

Aperto regulatório na China

"Algumas das medidas regulatórias foram uma tentativa do governo da China de acabar com o que eu chamo de práticas monopolistas e também uma tentativa de encorajar a competição. As autoridades quiseram também promover a estabilidade do sistema financeiro. Houve também o objetivo de proteção de dados.

O governo quis também melhorar as condições de trabalhadores e de proteção dos consumidores. O mais importante, eu diria, foi a disposição de melhorar a dinâmica demográfica.

É sabido que a China teve por muito tempo a política de um filho por família, algo que ajudou o país a alcançar o nível atual de desenvolvimento. Mas que é contraprodutivo no médio e no longo prazo, e o governo sabe disso.

O governo mudou a política em 2015 e passou a permitir um segundo filho por casal. E, neste ano, permitiu uma terceira criança. As autoridades estão muito cientes dos desafios demográficos. E o que aconteceu? Na minha avaliação, as medidas foram tomadas mais no sentido de atualização da regulação do que uma vontade de nacionalização de segmentos inteiros da economia chinesa (que foi o que aconteceu com parte do ensino privado).

Para a classe média chinesa, tudo é muito caro. O setor imobiliário se tornou muito caro em parte do país, enquanto é muito difícil e competitivo entrar nas melhores universidades do país. A prática de oferecer tutoria para crianças se tornou um negócio com preços muito elevados para as famílias e que gera lucros enormes para as empresas.

Por essa razão, o que pode acontecer é que muitas famílias se sentem desencorajadas a ter mais crianças, porque não possuem condições de sustentá-las para que consigam ter chance de ascensão social. O governo agiu para endereçar essas questões.

No caso das plataformas de big techs chinesas, como Alibaba ou Meituan, elas operavam com uma regulação muito leve até o ano passado, para não dizer com total liberdade. O governo da China aprovou uma regulação anti-monopolista em 2007, mas foi somente em 2018 que uma agência foi criada para garantir o cumprimento das leis. As pessoas dizem que as novas medidas são muito duras, mas é algo que já existe em muitos países desenvolvidos.

Como investidor, não posso discordar totalmente das medidas tomadas porque, se eu assumo uma perspectiva de longo prazo, fazer o país ter uma taxa de natalidade mais elevada será definitivamente algo positivo para o crescimento da China."

Visão de longo prazo na China

"No longo prazo, estamos fortemente convencidos das oportunidades de investimento na China e estamos fortemente comprados (overweight) no país. A China representa mais de 16% do PIB global. Mas, quando olhamos para os índices de mercado, sejam de ou de , o país representa em torno de 5%.

Há uma desconexão entre a importância da economia chinesa e a sua capacidade de atrair capital para financiar o seu desenvolvimento devido ao fato de que a maior parte dos índices têm como base a capitalização de mercado.

Nós fizemos uma aposta muito forte em 2020 de levar nossa alocação na China para algo mais próximo de sua importância econômica. No portfólio de clientes do Lombard Odier, na maior parte do tempo a alocação de ativos na China está acima de 10%. É o dobro da alocação pela capitalização de mercado.

E por que isso? Nós avaliamos que a China vai convergir para o que chamamos de fronteira tecnológica global.

Estamos também cientes do fato de que há um grande aumento na classe média e na sua disposição para consumir. Entendemos que o governo chinês melhorou a sua gestão macroeconômica e que tem um perfil muito sólido de dívida externa. E estamos confortáveis com a exposição à dívida soberana interna, às ações e ao renmibi. É um approach estrutural de longo prazo."

Cautela de curto prazo na China

"Se falarmos de volatilidade de curto prazo, estivemos um pouco preocupados com alguns fatores no início de 2021. Não antecipamos tudo o que aconteceu, mas esperávamos um pouco de aperto monetário, algo que veio no primeiro trimestre. Também percebemos que a dinâmica de lucros corporativos não seria tão boa como em outras regiões.

Sabíamos que o valuation de ações estava muito elevado e que talvez isso não fosse se materializar. Além disso, estávamos um pouco preocupados com o embate entre Estados Unidos e China pela supremacia do mundo.

Decidimos em março reduzir a nossa alocação e ficar "underweight" em ações chinesas. Tivemos sorte porque a atividade regulatória durante esse período, como mencionei, não foi bem recebida no mercado. Mas elevamos para 'neutro' recentemente por causa da nossa confiança no longo prazo, como destaquei."

Investindo na transição climática

"O investimento sustentável sempre esteve no foco do Lombard Odier. Gosto de citar um caso de 1841, quando Alexandre Lombard escreve um artigo na imprensa de Genebra pressionando contra o investimento em empresas do sul dos Estados Unidos porque elas se beneficiavam da escravidão. O banco também foi um membro-fundador da Cruz Vermelha em 1917. E faz uso de scores do conceito ESG desde 1997.

Dito isso, acredito que nos próximos meses o grande foco do investimento sustentável estará em todos os ativos relacionados com a transição climática. Será o grande 'driver' de performance dos portfólios.

Há poucas semanas, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, divulgou relatório apontando que estamos em um ponto de transição climática que o secretário geral da ONU chamou de Código Vermelho para a Humanidade.

Se eu tenho como foco as implicações desse fenômeno, podemos dizer que há quatro tipos de companhias, e é a partir dessa análise que construímos o nosso portfólio."

Como avaliar empresas pela ótica ESG

"O primeiro tipo de companhia é formado por aquelas com baixa pegada de carbono no seu processo produtivo. Dada a escala global, não é o tipo de companhia que será acusada de ser responsável pelo aquecimento do planeta. São empresas de indústrias que não estão nem aumentando nem reduzindo o aquecimento de forma significativa.

O segundo tipo é que que chamamos de 'lenhas em chamas'. São empresas que estão aumentando de forma significativa o aquecimento global com sua operação, como uma grande petrolífera ou uma com foco em combustíveis fósseis. São companhias desalinhadas com a transição climática e cujos modelos de negócios estão em risco. São empresas nas quais evitamos .

O terceiro tipo são empresas que chamamos de 'cubos de gelo'. Representam companhias cujos modelos de negócios geram muita emissão de carbono, mas que estão em processo de transição para reduzir isso. A boa notícia é que são empresas que podem causar grande impacto na transição climática. Por exemplo, a mesma petrolífera que mencionei pode ser enquadrada como cubo de gelo se passar a ter foco em energia solar, por exemplo.

Nós gostamos desse tipo de companhia e entendemos que deve entrar nos portfólios de nossos clientes porque vão se tornar um 'driver' de performance dos portfólios daqui em diante.

Por fim, mas não menos importante, há as empresas que fornecem soluções para reduzir as emissões de carbono.